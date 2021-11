Wegen Corona - CDU-Chef wird auf Online-Parteitag gewählt

Die dramatische Corona-Lage in Deutschland wirft die Pläne der CDU durcheinander. Der Nachfolger von Armin Laschet soll nun auf einem digitalen Parteitag gewählt werden.

Berlin

Die CDU muss ihren neuen Vorsitzenden wegen der dramatischen Corona-Lage im Januar erneut bei einem Online-Parteitag wählen.

Der Bundesvorstand der Partei entschied nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer digitalen Sitzung, das am 21./22. Januar in Hannover in Präsenz geplante Treffen der 1001 Delegierten abzusagen. Stattdessen soll es am 22. Januar einen digitalen Parteitag geben.

© dpa-infocom, dpa:211126-99-150235/3