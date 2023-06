SPD ruft nach Erding zu Demonstration der Vernünftigen auf

Nach den umstrittenen Äußerungen von Politikern auf einer Demonstration in Erding ruft die bayerische SPD nun zu einer "Demonstration der Vernünftigen" auf. Die Kundgebung gemeinsam mit Grünen, Gewerkschaften, Künstlern und Arbeiterwohlfahrt soll am 1. Juli um 14.00 Uhr in München beginnen, kündigte SPD-Landeschef Florian von Brunn an.

16. Juni 2023 - 13:35 Uhr | dpa

Das Logo der SPD. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild