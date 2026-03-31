Nach Todesfall: 24-jähriger Bayer rückt für SPD im Bundestag nach

Die Nachricht von einem plötzlichen Todesfall erschütterte vor gut einer Woche die SPD-Bundestagsfraktion. Ein junger Lehrer aus Bayern rückt ins Parlament nach.

Mit einem Gesteck wurde in der vergangenen Sitzungswoche im Bundestag des gestorbenen Abgeordneten Carsten Träger (SPD) gedacht.

Berlin

Der 24-jährige bayerische SPD-Politiker David Mandrella rückt für den plötzlich gestorbenen parlamentarischen Staatssekretär und SPD-Abgeordneten Carsten Träger in den Bundestag nach. Mandrella habe am 30. März für Träger die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben, heißt es auf der Internetseite des Parlaments.

"Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Carsten Träger hat mich sehr schockiert, ich bin mit den Gedanken bei seiner Familie", teilte Mandrella auf Nachfrage schriftlich mit. "Die neue Aufgabe als Abgeordneter gehe ich mit Demut und voller Tatendrang an, es ist für mich eine große Ehre meine Heimat im Deutschen Bundestag vertreten zu dürfen."

Der neue Abgeordnete ist von Beruf Lehrer. Bildung, Wirtschaft, Jugend und Arbeit nennt er als seine politischen Schwerpunkte. Im Parlament vertritt er den Wahlkreis Amberg.

Der Fürther SPD-Abgeordnete Träger war am vorvergangenen Wochenende nach Angaben der bayerischen SPD "völlig unerwartet" gestorben. Medienberichte, wonach er während eines Skiurlaubs in Tirol kollabierte, wurden bestätigt. Der 52-Jährige war Parlamentarischer Staatssekretär im SPD-geführten Bundesumweltministerium.