Merz: Erdinger Kundgebung war "Aufschrei des Mittelstandes"

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Demonstration von 13.000 Menschen gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung am vergangenen Wochenende in Erding als "Aufschrei des deutschen Mittelstandes" bezeichnet. Er verwies darauf, dass ein Optiker die Kundgebung mit initiiert habe. Und man müsse ernst nehmen, wenn der Mittelstand Angst habe um die eigene Zukunft, sagte Merz am Mittwochabend bei einem Zeitungsverlegerkongress in Berlin.

14. Juni 2023 - 20:34 Uhr | dpa

Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. © Bernd von Jutrczenka/dpa