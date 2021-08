Laschet will weiter nach Afghanistan abschieben

Die Lage in Afghanistan spitzt sich nach Abzug der internationalen Truppen weiter zu. Kanzler-Kandidat Laschet will dennoch an der Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen festhalten.

02. August 2021 - 11:17 Uhr | dpa

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet: "Straftäter müssen weiter konsequent abgeschoben werden, auch nach Afghanistan.". © Marcel Kusch/dpa