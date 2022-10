Landtagswahl in Niedersachsen: Es riecht nach Ärger

Der AZ-Korrespondent Torsten Henke über die Auswirkungen der Wahl.

In der Ampel wird es ungemütlich. Noch ungemütlicher als ohnehin schon. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Wahlabend, als FDP-Chef Christian Lindner beklagte, seine Liberalen hätten "leider keinen Rückenwind aus Berlin" gehabt, doch "daran arbeiten wir". Eine Kampfansage an SPD und Grüne.

Es braucht Veränderungen - jetzt

Noch bedrohlicher muss in ihren Ohren geklungen haben, wie Lindner vorgerechnet hat, die Gewinne der Grünen hätten die Verluste der FDP und der SPD nicht ausgeglichen, um zu dem Schluss zu kommen: "Die Ampel hat an Legitimation verloren." Mit anderen Worten: Es muss sich etwas ändern.

Bundeskanzler Scholz steht vor einer schwierigen Aufgabe

Die Liberalen werden Trophäen fordern. Doch vor allem bei den Grünen wird sich die Bereitschaft, der FDP entgegenzukommen, in Grenzen halten. Schließlich haben sie in Niedersachsen hinzugewonnen. Scholz wird also mit zwei störrischen Partnern konfrontiert sein. Und das wird zu mehr Ampel-Frust in der Bevölkerung führen.