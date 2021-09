Königsmacher: Der Coup der Kleinen

Der AZ-Korrespondent Marcus Sauer über die Königsmacher FDP und Grüne.

Grüne und FDP wissen, dass sie beide für die künftige Regierung gebraucht werden. Es sei denn, was sich wohl niemand vorstellen kann und will, SPD und Union raufen sich noch einmal zusammen. Mit ihrem Coup führen Grüne und FDP den einstigen Volksparteien die neue Macht der Kleinen vor Augen und verhindern, in späteren Koalitionsverhandlungen gegeneinander

ausgespielt zu werden. Die FDP muss sich hüten, als Anhängsel einer rot-grünen Koalition wahrgenommen zu werden, und die Grünen können sich nicht leisten, das fünfte Rad am Jamaika-Wagen zu werden.

Es gibt Themen, wo FDP und Grüne sich einigen können

Es ist also im Interesse beider Parteien, abzuklopfen, was trotz der großen Differenzen gemeinsam möglich ist. Es gibt durchaus Themen, wenn es etwa um mehr Kapitaldeckung in der Rentenversicherung geht oder den Kampf gegen Steuerhinterziehung, bei denen man sich schnell verständigen kann. Außerdem ist den Liberalen klar, dass von der künftigen Regierung ein Signal für mehr Klimaschutz ausgehen muss.

Finden Grüne und FDP eine Basis, können sie mit SPD und Union aus einer Position der Stärke heraus verhandeln und für sich das Beste herausholen.