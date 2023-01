"Klimaterroristen": Verbal abrüsten

Der AZ-Korrespondent über die "Klimaterroristen".

Die Marburger Sprachjury hat "Klimaterroristen" zum Unwort des Jahres gekürt. Damit ist die Wahl abermals auf einen Begriff gefallen, den besonders gerne und oft die AfD im Munde führt. Doch auch Vertretern der Union kommen Worte wie "Klima-RAF" leicht über die Lippen.

Sprachliche Verrohung greift um sich

Eine angemessene Entscheidung, ebenso beim Zweitplatzierten, der auf CDU-Chef Friedrich Merz zurückgehende Begriff "Sozialtourismus" im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Beide zeigen, wie sehr die sprachliche Verrohung selbst in den Volksparteien um sich greift.

Doch in Zeiten, in denen das gesellschaftliche Klima rauer geworden ist und Populisten mit ihrer Hetze Stimmung machen, tragen die Vertreter der demokratischen, staatstragenden Parteien eine besondere Verantwortung. Auch sprachlich. Das Unwort mahnt also zur verbalen Abrüstung. Dazu, nicht einfach plakative Begriffe "rauszuhauen" und Konflikte zu verschärfen.