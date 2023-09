Haßelmann: Söders Aiwanger-Entscheidung "bitter für Bayern"

Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Britta Haßelmann, hat die Entscheidung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger festzuhalten, kritisiert. "Ich halte diese Entscheidung für falsch", sagte Haßelmann vor einer Fraktionssitzung am Montag in Berlin. Sie bedauere, dass Söder sich im Fall des Freie-Wähler-Chefs "für Taktik und nicht für Haltung entschieden hat". Haßelmann fügte hinzu: "Ich glaube, das ist bitter für Bayern."

04. September 2023 - 13:25 Uhr | dpa

Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht in Berlin. © Kay Nietfeld/dpa