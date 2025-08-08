AZ-Plus

Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise

Die Bundesregierung zeigte sich besorgt über das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. (Archivbild)
Die Bundesregierung zeigte sich besorgt über das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa
Berlin

Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

