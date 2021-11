Corona-Pläne der Ampel-Parteien: Die Zeit drängt

AZ-Korrespondent Torsten Henke über die Pläne der Ampel-Parteien.

Am Montag haben die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP noch den ganzen Tag an ihrem Entwurf zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes gefeilt. Es ist gut, dass sie die Federführung wieder in die Hand des Parlaments legen, und dass sie angesichts der neuen Rekorde bei den Infektionszahlen rasch handeln wollen.

Wenn neue Regelungen allerdings erst Ende des Monats nach dem Auslaufen der "pandemischen Lange nationaler Tragweite" in Kraft treten, ist das eindeutig zu spät, da wird weitere wertvolle Zeit vergeudet, während sich die vierte Welle in schwindelerregende Höhen auftürmt.

Über einige Maßnahmen muss sofort entschieden werden – etwa über die Rückkehr der kostenlosen Bürgertests, die unbürokratisch dabei helfen, Infizierte zu entdecken und ihre Mitmenschen zu schützen.