CDU wählt Merz: Ein starkes Signal

Der Berlin-Korrespondent über den Wahlausgang.

Nach 52,6 Prozent für seinen Vorgänger Armin Laschet und nur 51,8 Prozent für dessen Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Friedrich Merz bei der Wahl zum CDU-Chef 94,6 Prozent Zustimmung auf sich vereinen können.

Der Partei-Zwist soll enden

Damit ist er von den rund 98 Prozent, die einst Angela Merkel und Helmut Kohl holten, zwar noch ein kleines Stück entfernt. Ein starkes Signal haben die Delegierten dennoch gesetzt: Sie wollen den Zwist der letzten Jahre hinter sich lassen und mit Merz an der Spitze wieder angreifen.

Die große Zustimmung für Merz ist auch ein Signal an die CSU. In Bayern können sie zur Kenntnis nehmen, dass bei der Schwesterpartei wieder ein Kapitän an Bord ist, der einen klaren Kurs vorgibt und dem die

Basis willig zu folgen bereit ist.

Mit klarem Motto in die Zukunft

Die Streitereien der Vergangenheit dürften damit der Vergangenheit angehören. "Starke Basis - Klarer Kurs" hatte sich die CDU als Motto über ihren Parteitag gestellt. Es war in diesem Fall gut gewählt.