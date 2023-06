CDU: Landtagswahlen im Herbst zur Abstimmung über Ampel

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat dazu aufgerufen, die Landtagswahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober zur Abstimmung über die Ampel im Bund zu machen. "Wir wollen hier einen gemeinsamen Erfolg an einem Wahltag in zwei großen Flächenbundesländern der Bundesrepublik Deutschland", sagte Merz am Freitag in München nach einer gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU. Damit habe die Union dann auch gute Chancen, um in die zweite Hälfte der Wahlperiode im Bundestag zu gehen.

30. Juni 2023 - 13:05 Uhr | dpa

CSU-Chef Markus Söder nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild