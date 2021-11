Bundesgerichtshof weist Anhörungsrüge von Zschäpe ab

Eine sogenannte Anhörungsrüge der zu lebenslanger Haft verurteilten NSU-Terroristin Beate Zschäpe wegen der Verwerfung ihrer Revision durch den Bundesgerichtshof (BGH) bleibt ohne Erfolg. Die obersten Strafrichterinnen und -richter in Karlsruhe wiesen ihren Rechtsbehelf bereits am 22. September zurück, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Zschäpes Anspruch auf rechtliches Gehör sei im Revisionsverfahren nicht verletzt worden. Die 46-Jährige habe "umfangreich zur Frage ihrer mittäterschaftlichen Beteiligung vorgetragen", und der Senat habe die Ausführungen bei seinen Beratungen gewürdigt. (Az. 3 StR 441/20)

04. November 2021 - 16:47 Uhr | dpa

Die damals als Mittäterin bei den Verbrechen der NSU angeklagte Beate Zschäpe. © picture alliance / dpa/Archivbild