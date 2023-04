Atomkraft: Söder bleibt beim Sonderweg

Der Ministerpräsident bekräftigt seine Forderung, Isar 2 in Eigenregie wieder hochzufahren. "Das bisschen" Atommüll will er zwischenlagern. Schuld an allem sei Berlin.

18. April 2023 - 10:52 Uhr | Ralf Müller, Natalie Kettinger