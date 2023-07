Aiwangers Einkommenssteuerpläne kosten bis zu 150 Milliarden

Ein monatlicher steuerfreier Verdienst von 2000 Euro, wie ihn Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert, würde Steuerausfälle in dreistelliger Milliarden-Höhe im Jahr bedeuten. "Das Steuermärchen von Hubert Aiwanger würde den Staat teuer zu stehen kommen. Die Finanzexperten der SPD-Bundestagsfraktion rechnen bei Verwirklichung der jüngst verkündeten Ideen mit Steuerausfällen zwischen 100 und knapp 150 Milliarden Euro", sagte Bayerns SPD-Landeschef Florian von Brunn am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München.

10. Juli 2023 - 15:04 Uhr | dpa

Florian von Brunn spricht auf einer Demonstration am Odeonsplatz. © Uwe Lein/dpa