Schätze des Alls: Royal Observatory Greenwich kürt beste Astronomie-Fotos

Vikas Chander; Alle Bilder: APY15 8 "People and Space"-Gewinner: Dieses Foto von Vikas Chander ist an der Atlantik-Küste Namibias entstanden. Das Schiff Zeila ist dort 2008 gestrandet. Dahinter sind Sterne in verschiedenen Farben zu sehen. Belichtungszeit: 30 Minuten.