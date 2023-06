Zauber zwischen All und Erde: Die Favoriten im Astronomie-Fotowettbewerb

Foto: Daniel Viñé Garcia 7 ... und gleich landen hier Außerirdische, so mystisch schaut diese Aufnahme aus. Was wirklich zu sehen ist: das Nordlicht über Arctic Henge in Island. Es erinnert an Stone-henge, ist aber nur von nordischer Mythologie inspiriert. Entstanden ist das Denkmal in Raufarhöfn erst ab 2004. Die Nordlichter lassen das Ganze wie ein Kunstwerk aussehen.