Das Weltall erleben: Mobiles Planetarium macht Station in München

Ab Mitte der Woche kann man Sterne entdecken und selbst zum Forscher werden: Das Mobile Planetarium "Universe on Tour" hält in München an der Theresienhöhe. Es gibt Vorträge, 360-Grad-Planetariumsshows und eine Ausstellung zum Thema Licht im All.

03. Juli 2023 - 14:53 Uhr | Sophie Anfang

Das "Universum auf Tour" des Wissenschaftsministeriums besteht aus einem Ausstellungs- und einem Planetariumszelt. © Christina Czybik

München - Dass das Universum auf Tour gehen kann, erscheint einem im ersten Moment als ein reichlich schiefes Bild. Aber tatsächlich schickt das Bundeswissenschaftsministerium zumindest ein mobiles Planetarium auf Deutschlandtour. Und das macht in dieser Woche ab Mittwoch Station auf der Theresienhöhe, und zwar Am Bavariapark. In der Planetariumsshow reist man bis in die Tiefen des Weltalls Das Universum kommt quasi zu uns. Oder zumindest eine Möglichkeit, sich mit den unendlichen Weiten zu beschäftigen. Das mobile Planetarium besteht aus zwei Kuppelzelten. In einem reisen die Besucher während einer 360-Grad-Planetariumsshow in die Tiefen des Weltalls. Angeboten werden auch mehrere Vorträge, zum Beispiel spricht gleich am Mittwoch Juliane van Scherpenberg vom Max-Planck-Institut über Supernovae, Schwarze Löcher und Gammablitze (Beginn: 20 Uhr). Im zweiten Zelt ist eine Ausstellung zu sehen, die sich mit der Rolle des Lichts für die Astronomie beschäftigt. Lichtverschmutzung ist auch in München ein Problem Wer selbst zum Forscher werden möchte, kann bei der Nachtlicht-Bühne mitwirken und Lichtverschmutzung dokumentieren und die gesammelten Daten der Forschung zur Verfügung stellen. Dafür gibt es eine eigens programmierte App für das Smartphone, die man sich vor Ort erklären lassen kann. Am 8. Juli um 20 Uhr startet dazu ein geführter Spaziergang am Planetariumszelt. Anmelden muss man sich dafür nicht. Öffnungszeiten 5. bis 7. Juli, 9 - 22 Uhr, 8. Juli, 10 - 22 Uhr, 9. Juli, 10 - 18 Uhr. Eintritt frei, um eine Reservierung wird aus Platzgründen gebeten: wissenschaftsjahr.de/2023/ universe-on-tour/reservierungsanfrage/muenchen