Reisefoto des Jahres: Nashorn-Nickerchen

Der Slowene Matjaz Krivic wurde mit dem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet.

Sich an ein Nashorn lehnen und in Kenias Mittagssonne kurz pausieren - allein das wirkt absurd, gehören die Tiere doch zu den Big Five. Und die heißen bekanntermaßen nicht so, weil sie nur riesengroß sind, sondern (auch) gefährlich.

So begründeten Großwildjäger jedenfalls früher den Titel. Die zweite Besonderheit an diesem Foto ist, dass das Tier eines der zwei letzten Nördlichen Breitmaulnashörner der Welt ist.

Nashornkuh posiert mit ihrem Pfleger

Matjaz Krivic aus Slowenien hat die Nashornkuh Najin (33) und ihren Spezl, Pfleger Zachary Mutai, im Naturschutzgebiet Ol Pejeta in dem ostafrikanischen Land fotografiert - und gewinnt damit den Wettbewerb "Reisefotograf des Jahres 2022". Auf Englisch heißt der Contest "Travel Photographer of the Year", daher die Abkürzung TPOTY.

Matjaz Krivic: "Der Preis bedeutet mir sehr viel"

Gewinner Matjaz Krivic sagte laut den Machern des Wettbewerbs: "Die Auszeichnung macht mich sehr stolz und bedeutet viel für mich. Reisen und Fotografie sind ein großer Teil meines Lebens, seit ich mich erinnern kann."