Abenteuer Deutsche Alpenstraße

Von Lindau am Bodensee bis nach Berchtesgaden zum Königssee: Die Deutsche Alpenstraße verbindet urbayerische Ausflugsziele, atemberaubende Panoramen und weltberühmte Orte. Immer am Rand der Alpen entlang führt die Reise auf Deutschlands ältester Ferienstraße. "Bayerns Bestes"-Autorin Gertraud Wittmann hat ausgewählte Ziele entlang der Route besucht.

Die Tour startet an Tag 1 in Lindau am Bodensee

Lindauer Löwe und Bayerns einziger Leuchtturm – daran erkennt jeder den historischen Hafen der Bodenseeinsel Lindau. Vorbei am Mangturm, dem alten Rathaus sollte jeder in der Maximilianstraße und Ludwigsstraße italienischen Flair in Bayern erleben, einen erfrischenden Abstecher zur Gerberschanze machen und mit dem Schiff übers "Schwäbische Meer" schippern.

Der Leuchtturm in Lindau am Bodensee ist das Wahrzeichen der Stadt. © Carolin Wittmann

Tag 2: Scheidegger Wasserfälle und Füssen

Seit der Gartenschau in Lindau ist das Naturschutzgebiet an den Scheidegger Wasserfällen neu erschlossen. Ein Märchenpfad, die interaktive App und Natur pur laden Groß und Klein zum Erkunden von Wasser und Wald ein. Über die Serpentinen der Oberjoch Passstraße geht die Reise weiter auf der Deutschen Alpenstraße nach Füssen: Kontrastprogramm mit Kultur und romantischem Flair.

Blick vom Aussichtspunkt Kanzel auf die Jochpassstraße. © Carolin Wittmann

Tag 3: Hohenschwangau und Garmisch-Partenkirchen

Wer in Füssen ist, muss Hohenschwangau sehen. Auf einem Tagesausflug ins Museum der Bayerischen Könige direkt am Alpsee, dem Familienschloss Hohenschwangau mit den phantasievollen Wandgemälden und dem Märchenschloss Neuschwanstein kommen Besucher König Ludwig II. ganz nah. Die Deutsche Alpenstraße führt weiter nach Ettal, Oberammergau und Garmisch-Partenkirchen. Hier wird jeder zum Fassadengucker. Die farbenprächtigen Lüftlmalereien erzählen Geschichten über Traditionen und Bewohner.

Schloss Neuschwanstein im Nebel © Carolin Wittmann

Tag 4: Freilichtmuseum Glentleiten

Vorbei am Walchensee geht es ins Freilichtmuseum Glentleiten. Das weitläufige Gelände ist wie eine traditionelle bayerische Welt, geschrumpft auf einen Fleck. Almhütten, Bauernhäuser, Handwerk, Frömmigkeit und Reminiszenzen an die Sommerfrische vergangener Tage nehmen Besucher mit auf eine Zeitreise durch die vergangenen 500 Jahre. Die Deutsche Alpenstraße führt weiter nach Bad Tölz, dem Sylvensteinspeicher und an den Tegernsee nach Rottach-Egern.

Tag 5: Auf die Kampenwand

Radl, Motorrad oder Auto – ganz egal, die Kurvenstraße hinauf zum Sudelfeld ist Fahrspaß pur, da lohnt es sich, ausreichend Zeit mitzubringen. Noch weiter schweift der Blick allerdings etwas später: Bei Aschau im Chiemgau nimmt "Bayerns Bestes"-Autorin Gertraud Wittmann die Gondel hinauf zu Kampenwand. Kuhglocken untermalen den Blick hinab über Chiemsee und Chiemgau ebenso wie die Aussicht auf die Gipfel der Berchtesgadener Alpen, das Steinerne Meer und die Hohen Tauern.

Mit der Gondel ging es auf die Kampenwand. © Carolin Wittmann

Tag 6: Nach Ruhpolding und ins Hans-Peter Porsche Traumwerk

Von Ruhpolding mit dem denkmalgeschützten Bergfriedhof führt die Deutsche Alpenstraße weiter zum Königssee. Die Reise stoppt auf der Heimreise noch beim Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger. Besonders die liebevoll gestaltete Modelleisenbahn greift die Fahrt entlang der Alpen zum Abschluss nochmals auf.