5 traumhafte Winterwanderungen in Bayern

Der Winter in Bayern hat mehr zu bieten als Ski- und Schlittenfahren: zum Beispiel Wandern. Wer dabei direkt an anstrengende Bergtouren durch den Tiefschnee denkt, kann beruhigt werden. Bayerns Bestes stellt 5 entspannte Winterwanderungen vor.

Rund um den "Frankenwald-Fjord"

Ein Fjord in Bayern? Zumindest rein optisch könnte man die Ködeltalsperre auch nach Skandinavien verorten. Der Rundweg um Bayerns älteste Trinkwassertalsperre ist gut zwölf Kilometer lang. Er ist breit, asphaltiert und im Winter wunderbar begehbar, weil der Weg geräumt wird. Alles in allem ein echter Geheimtipp, denn die leichte Wanderung durch den Frankenwald belohnt einen mit traumhaften Ausblicken.

Lesen Sie hierzu:

Durch den Wald zum Kaitersberg

Dieser Ausblick ist auch im Frühjahr und Herbst ein Highlight. © : Franziska Meinhardt

Etwas anspruchsvoller ist die Wanderung zum Kaitersberg im oberpfälzischen Landkreis Cham. Hier warten rund acht Kilometer Wegstrecke und 410 Höhenmeter. Man sollte für diese Winterwanderung also nicht nur eine gewisse Kondition, sondern auch passendes Schuhwerk mitbringen. Dafür erlebt man hier den Bayerischen Wald in seiner ursprünglichsten Form, malerische Aussicht inklusive.

Lesen Sie hierzu:

Valepper Almenrundweg am Spitzingsee

Der Valepper Almenrundweg ist einen Winterspaziergang wert. © Daniela Feldmeier

Die ideale Winterwanderung für Familien führt uns zum Spitzingsee nach Oberbayern. Hier eignet sich der rund sechs Kilometer lange Valepper Almenrundweg perfekt für einen erholsamen Ausflug. Lediglich gut 100 Höhenmeter muss man dabei überwinden – ein herrlicher Winterspaziergang, den man in der Abgeschiedenheit der Natur auch sehr gut mit Hund machen kann. Wer auf dieser Strecke noch gemütlich einkehren möchte, findet drei urige Hütten zur Stärkung.

Lesen Sie hierzu:

Eibsee-Runde

Ausblick auf den schneebedeckten Eibsee. © Daniela Feldmeier

Ein absolutes Muss in Sachen Naturerlebnis in Bayern ist auch im Winter der Eibsee. Imposant thront die Zugspitze über dem See. Ein Bergpanorama, das einen förmlich in eine Wintermärchen-Welt entführt. Der Rundweg ist etwa sieben Kilometer lang und für jeden, der gut zu Fuß ist, leicht schaffbar. Da der Weg aber vor allem an Wochenenden hochfrequentiert ist, empfiehlt es sich, die Wanderung auf einen Werktag zu legen.

Lesen Sie hierzu:

Tour auf den Buchenberg

Der Blick auf den Forggensee. © Daniela Feldmeier

Wer nicht nur einen See sehen möchte, sondern sogar zwölf Seen, für den dürfte eine Winterwanderung auf den Buchenberg genau richtig sein. Insgesamt ist die Strecke in den Ammergauer Alpen gut acht Kilometer lang und beinhaltet rund 330 Höhenmeter. Technisch ist die Wanderung nicht sonderlich anspruchsvoll, aber auch hier braucht es gutes Schuhwerk. Oben auf dem 1.142 Meter hohen Buchenberg angekommen, hat man bei gutem Wetter perfekte Sicht auf den Forggensee und elf weitere Seen.

Lesen Sie hierzu: