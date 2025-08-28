Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein

In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.

München

Eine Hommage an die Wiesn-Bedienungen: Der offizielle Oktoberfest-Maßkrug ist in diesem Jahr denjenigen gewidmet, ohne die Millionen Menschen auf dem größten Volksfest der Welt auf dem Trockenen sitzen würden.

Das Motiv der Designerinnen Amiera Harithas und Dinah-Charles Francis zeigt eine Frau im Dirndl, die ein Tablet hochhält, auf dem sich nicht nur eine Maß Bier und eine Brezn befinden, sondern auch noch eine Tuba und die Türme der Münchner Frauenkirche. "Eine glückliche Bedienung im Dirndl, wie sich das gehört", sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) kurz vor dem Start seines ersten Oktoberfestes in Amt und Würden.

Er sprach von "starken Frauen" auf der Wiesn. Der Krug sei eine "Hommage an alle diejenigen, die auch hinter den Kulissen arbeiten", sagte er - und nahm die Gelegenheit wahr, um die Kritik derer zurückzuweisen, die das Oktoberfest für zu teuer halten. Das Bier kostet dort heuer bis zu 15,80 Euro pro Maß.

"Es ist nicht bloß irgendein Volksfest - es ist die Wiesn", sagte Scharpf. Und ein Bierzelt, eine "Bierburg", sei ein Ort, "wo man feiern kann wie nirgends sonst auf der Welt".