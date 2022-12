Die Liebe ist weg - der Kummer darf gern folgen

Herzschmerz erwischt wohl jeden irgendwann im Leben. Drei Frauen wollen mit einem Mitmach-Buch Tipps und Tricks gegen das Gefühlstief liefern.

München - Liebe kann uns auf Wolke 7 schweben, aber genauso auf dem Boden aufprallen lassen. Nämlich dann, wenn sie zerbricht. Oder unerwidert bleibt. Dieses Gefühlstief kennt wohl jeder - auch die drei Autorinnen Yasmin Naimi, Nicole Waldschmidt und Simone Härter. "Das letzte Mal fühlte ich mich wie ohnmächtig", beschreibt es Naimi für die AZ. Ähnlich war es bei Autorin Härter vom gleichnamigen Verlag: "bodenlos".

Liebeskummer am meisten unterschätztes Problem

Die drei wollen Betroffenen mit ihrem Mitmach-Buch "Dein Liebeskummer-Workbook" helfen. Es geht ums Aufarbeiten. Nachdenken. Ausfüllen. Heilen. Netter Kniff: Es beginnt am Ende des kompakten Buches und bewegt sich nach vorne. Dem Neustart entgegen.

Am 6. Dezember erschienen: Yasmin Naimi, Nicole Waldschmidt, Simone Härter: Dein Liebeskummer-Workbook. Mit Achtsamkeit zu dir und ins neue Leben; Härter; 14 Euro.

Die drei finden: "Die Zeit heilt sicherlich viele Wunden. Jedoch ist es sinnvoll, etwas aus der Liebeskummerphase mitzunehmen, sie als fruchtbaren Boden zu sehen, um daran zu wachsen und (wieder) zu sich zu finden." Selbstvermarktungs-Coach Waldschmidt sagt weiter: "Liebeskummer gehört meiner Meinung nach zu den am meisten unterschätzten Problemen. Es fühlt sich oft wie ein Erdbeben an, das nie abzuebben scheint, denn es fällt nicht nur der geliebte Mensch an der Seite weg, sondern auch unser Zukunftsplan für das Leben."

Wie sehen die wichtigsten Schritte gegen den Liebeskummer aus? "Es ist unerlässlich, sich die Zeit für sich zu nehmen. Die Phasen Trauer und Wut zu durchlaufen, dann loszulassen und nach vorne zu schauen", finden Naimi und Härter. Waldschmidt hebt hervor, dass alle Gefühle anerkannt und nicht verdrängt werden sollten. "Es ist okay, dass es uns dann so schlecht geht."

Menschen mit Liebeskummer sollten gut zu sich selbst sein

Betroffene sollten zudem versuchen, "gut zu uns selbst zu sein und auch freundlich mit uns selbst zu reden". Selbst wenn unser Kopf negative Gedanken streut. "Aber wenn wir dies erkennen, können wir es zum Beispiel durch Affirmationen mit freundlichen wertschätzenden Worten zu uns selbst überschreiben", so Waldschmidt.

Ein Blick ins Buch - welche Übungen können helfen? So wird zum Beispiel bei einer der Übungen empfohlen, den Tag der Trennung nochmal festzuhalten auf Papier. Oder gar zehn Minuten alles aufzuschreiben, was einem dazu in den Sinn kommt. Aber auch Achtsamkeit, Yoga und Selbstfürsorge werden angeleitet (siehe drei ausgewählte Übungen unten).

Es braucht Distanz, dass Wunden nicht aufreißen

Eine andere Übung: den Ex blockieren. Muss es wirklich so hart sein? Härter findet deutliche Worte: "Wäre es heilsam, den Schmerzverursacher immer wieder in sein Nest zu lassen? Es braucht Distanz, damit die Wunden nicht immer wieder von Neuem aufreißen."

Persönlichkeitscoach Naimi: "Vielleicht kommt irgendwann die Zeit, in der man wieder auf Augenhöhe und ohne Schmerz miteinander reden kann. Zu Anfang braucht man allerdings den Raum für sich und keine unnötigen Berührungspunkte." Wer ewig in der Ex-Schleife hänge, falle im Heilungsprozess zurück, so Waldschmidt.



Wie lange dauert es, bis man über die enttäuschte Liebe hinweg kommt? Das ist unterschiedlich, so die drei Autorinnen: "Einen konkreten Zeitraum zu nennen ist schwer, denn jeder Liebeskummer ist individuell und so viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Falls jedoch keine Besserung eintritt, raten wir dringend dazu, sich professionelle Hilfe an der Seite zu gönnen." Ihnen ist wichtig, zu sagen: "Das Buch soll auch keine Therapie oder medizinische Behandlung ersetzen." Stichwort: Broken-Heart-Syndrom.

Warum rüttelt Liebeskummer oft so an unseren Grundpfeilern? Härter sagt: "Oft suchen wir im Außen, was wir uns selbst nicht geben können oder von dem wir glauben, es nicht zu können. Das sind Grundbedürfnisse wie Anerkennung, Zuneigung, Lob, Unterstützung, Liebe. Wenn das dann mit dem Zerbrechen der Beziehung wegbricht, ist der Schmerz kaum auszuhalten."

Ghoster sehen häufig keinen anderen Ausweg

Ghosting, also Abtauchen auf Nimmerwiedersehen, anstatt Trenunngsgespräch - wie wirkt sich das auf das Gefühl des Liebeskummers aus? Naimi: "Womöglich sieht der Ghoster keinen anderen Ausweg und flüchtet. Doch die ausgebliebene Kommunikation und das unausgesprochene Ende bringt eine ganz furchtbare Situation mit sich." Härter bezeichnet Ghosting als "mit Abstand die mieseste Masche, denn wenn der andere sich einfach in Luft auflöst, tappst du völlig im Dunkeln und bleibst gänzlich ohne Erklärung zurück. Das kann tiefe Selbstzweifel schüren."

Das Workbook richtet sich in erster Linie an heterosexuelle Frauen - warum? Die drei wollen niemanden ausschließen. Jeder ist eingeladen, sich durchs Mitmachbuch zu arbeiten. "Wir wollten etwas produzieren, welches verschiedene Frauen, egal welchen Alters, anspricht. Im Übrigen sind auch alle unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Ausrichtung eingeladen, das Buch zu lesen und ‚durchzuackern', die ihren Liebeskummer verdauen wollen", teilen sie mit.

Am Ende sei Ihnen noch ein Ohrwurm mitgegeben: Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling.

Tipps gegen Liebeskummer

Aufgabe 1: Rituale

Feste Rituale geben in instabilen Zeiten des Umbruchs Halt und das Gefühl von Beständigkeit. Dieses Abendritual kann dir beim Zubettgehen helfen, Klarheit in die Gefühlsstürme zu bringen und den Blick auf das Wesentliche zu schärfen:

- Wofür bist du heute dankbar? Schon eine winzige Kleinigkeit zählt!

- Wem hast du heute geholfen mit Worten, Gedanken oder Taten? Helfen hilft und kann wunde Herzen heilen. Denn es kommt immer etwas zur dir zurück.

- Welche Tätigkeit berührt dein Herz zutiefst und hast du dieser Handlung heute genug Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt?

Aufgabe 2: Aufschreiben

Traurige und schwere Zeiten gehören nun mal in unser Leben. Die Dinge einmal schriftlich festzuhalten, helfen bei deiner Trauerverarbeitung.

- Dein Ex hat Schluss gemacht.

- Du hast Schluss gemacht.

- Wir haben uns gemeinsam für eine Trennung entschieden.

Schreib in kurzen Worten auf, wie der Tag der Trennung verlief. (...) Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich das Niederschreiben angesammelter negativer Gedanken wie ein Hausgroßputz auswirkt.

Aufgabe 3: Mit Yoga zu Achtsamkeit

Wenn deine Emotionen mal wieder in Starkstrom umgewandelt eine ganze Stadt versorgen könnten, ist es Zeit, Dampf abzulassen und die negativen Vibes mit Yoga zu verarbeiten. Komm in einen Vierfüßlerstand. Positioniere deine Hände schulterbreit unter dem Schultergelenk, Handgelenke parallel zum kurzen Mattenende, die Knie hüftbreit unter den Hüftgelenken und die Unterschenkel parallel mit langen Füßen. Grabe die Handflächen sanft in die Matte, spüre die Arme kräftig, dein Blick ist zum Boden gerichtet. Werde dir der neutralen Position deiner Wirbelsäule bewusst, ihrer sanft geschwungenen Doppel-S-Kurve. Beatme die ganze Länge - vom Steißbein bis zur Kopfkrone. Mit der Einatmung hebe dein Kinn an, schiebe das Brustbein nach vorn, rolle die Schultern nach hinten und kippe dein Becken in ein geführtes Hohlkreuz (Kuhrücken). Öffne dich, schaffe Weite im Herzraum. Mit der Ausatmung ziehe das Kinn zur Brust, schaue zum Bauchnabel, schiebe die Erde von dir weg, runde den Rücken und atme den Nabel zur Wirbelsäule ganz leer (Katzenbuckel). Ziehe dein Herz tief in die Brust. Wiederhole das für zehn tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Zähle beim Ein- und Ausatmen jeweils bis fünf.