Zweiter Anlauf: ÖDP will in München "coole Straßen" wie in Wien

Drei "coole Straßen" gab es in Wien: autofrei und mit Wasser-Sprühnebel ausgerüstet, damit Passanten sich abkühlen können. Trotz Absage vor zwei Jahren bringt die ÖDP die Idee nochmal ein.

Will die ÖDP auch in München: In Wien gibt es die "Coole Straße" zur Abkühlung.

München - Es ist immer wieder mal sinnvoll, über den eigenen Tellerrand hinauszulinsen und zu schauen, was zum Beispiel andere Städte machen, um der unerträglichen Sommerhitze beizukommen. So machte es die ÖDP vor zwei Jahren schon, und jetzt nochmal: Sie fordert sogenannte "coole Straßen" in München, so wie sie vor einigen Jahren in Wien eingerichtet wurden.

Wien: drei "coole Straßen"

Das waren in einem ersten Versuch 2019 drei Straßen, die autofrei waren und an denen die Stadt Sprühnebel, zusätzliche Sitzgelegenheiten und Trinkwasserbrunnen aufgestellt hat. Einige Jahre später gibt es die "coolen Straßen" in Wien zwar wieder, diesmal aber ohne dass ganze Straßen für den Verkehr gesperrt werden.

Geht es nach der ÖDP, sollen in München "schnellstmöglich und künftig jeden Sommer" Straßen und Plätze zu Fußgängerzonen umgewidmet werden, inklusive Abkühlungsmaßnahmen wie Brunnen oder Wasserspielen. Als Grundlage dafür, welche Straßen und Plätze in Frage kommen, sollen die Klimadaten der Stadt hergenommen werden.

Antrag schon vor zwei Jahren abgelehnt

Wie die ÖDP selber in ihrem Stadtrats-Antrag bemerkt, hat die Stadt das Vorhaben vor zwei Jahren bereits abgelehnt. Für Zwist sorgtet außerdem die CSU-Stadtratsfraktion, die wenig später ebenfalls einen Antrag für "coole Straßen" eingereicht hat, in dem allerdings keine Parkplätze und keine Freischankflächen beschnitten werden sollten.