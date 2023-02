Zweite Stammstrecke in München: Der Baustellen-Plan für dieses Jahr

Die Arbeiten für die Zweite Stammstrecke in München schreiten voran. Am Hauptbahnhof und Marienhof geht es in die Tiefe, an der S-Bahn-Station Laim will die Deutsche Bahn (DB) ab dem Frühjahr "einen wichtigen Meilenstein" erreichen.

Die Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke gehen auch 2023 weiter – so soll an der S-Bahn-Station Laim über die Bauzeit hinweg ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof entstehen. (Archivbild)

München - Im Zuge der Arbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München macht die Deutsche Bahn (DB) im Frühjahr am Halt Laim einen großen Schritt nach vorne. "Dann halten die S-Bahn-Züge stadtauswärts am neu errichteten Bahnsteig – nach der Stabbogenbrücke am Hirschgarten ist damit ein zweites Bauwerk der Zweiten Stammstrecke fertiggestellt", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Zweite Stammstrecke: Etliche Baustellen in München

Überhaupt wird in diesem Jahr nach DB-Angaben fleißig an der Zweiten Stammstrecke gewerkelt: Am Hauptbahnhof und am Marienhof – dort entstehen bekanntlich in rund 40 Metern Tiefe zwei unterirdische S-Bahn-Stationen – geht es mit dem Aushub Schritt für Schritt weiter. Und im Ostabschnitt soll beim Bau des neuen elektronischen Stellwerks München Ost die finale Phase eingeläutet werden.

An der S-Bahn-Station Laim entsteht über die Bauzeit hinweg ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof. Hier begegnen sich künftig beide Stammstrecken, die Fahrgäste können dann am selben Bahnsteig umsteigen.

Über das neue Gleis 1 sollen ab dem Frühjahr die S-Bahnen auf der aktuellen Stammstrecke stadtauswärts fahren. Weiterhin laufen 2023 die Baumaßnahmen an der neuen Umweltverbundröhre für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV. Von Norden her ist der Rohbau bereits fertiggestellt, nun sind die Aushub-Arbeiten schwerpunktmäßig für den südlichen Abschnitt geplant.

Zweite Stammstrecke: Aushub-Arbeiten am Hauptbahnhof

Auch am Hauptbahnhof geht es bei den Aushub-Arbeiten für den Bau der neuen Tunnelstation schrittweise weiter nach unten: Wie am Marienhof zieht die DB in bestimmten Abständen Betondecken ein. Zudem werden die noch bestehenden Reste des Empfangsgebäudes sowie angrenzende Gebäudeteile weiter abgebrochen. Dabei ist auch der Rückbau vom sogenannten "MAN-Dach" oberhalb des Querbahnsteigs vorgesehen.

Am Hauptbahnhof entstehen in den nächsten Jahren ein neues Empfangsgebäude, eine unterirdische Haltestelle für die Zweite Stammstrecke und ein Rohbau für die geplante U9-Station. Zusätzlich bekommt der Starnberger Flügelbahnhof ein neues Gebäude. In den nächsten Tagen ziehen das DB-Reisezentrum und die DB-Information aufgrund der fortschreitenden Bauarbeiten in den südlichen Ausgang an der Bayerstraße um.

Zweite Stammstrecke: Aushub-Arbeiten am Marienhof

Am Marienhof ziehen die Arbeiter nach DB-Angaben in bestimmten Abständen weitere Betondecken ein, die die Ebenen der Zwischengeschosse bilden und gleichzeitig die Baugrube befestigen sollen.

Weil die Aushub-Arbeiten unterhalb eines Betondeckels vorangetrieben werden, sollen die Anwohner deutlich weniger von Lärm- und Staubemissionen betroffen sein.

Am Marienhof ziehen die Arbeiter nach DB-Angaben in bestimmten Abständen weitere Betondecken ein. (Archivbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

Zweite Stammstrecke: Abschnitt Ost/Ostbahnhof

Für die geänderte Streckenführung der Zweiten Stammstrecke im Osten sowie die neue Tunnelstation an der Friedensstraße werde laut DB detailliert geplant sowie die weitere Maßnahmen mit den Projektpartnern und dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt. Derzeit sei das offizielle Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt im Gange, das Baurecht werde Ende 2023 erwartet.

Im Ostabschnitt laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof: "Es ersetzt nach einer umfangreichen Testphase ab Herbst schrittweise das bisherige Relais-Stellwerk, um die Qualität und Zuverlässigkeit des S-Bahn-Verkehrs im Großraum München zu verbessern", schreibt die Deutsche Bahn dazu.