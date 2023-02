Zahlen zeigen: So unpünktlich war die Münchner S-Bahn 2022

Eine von zehn S-Bahnen kommt in München zu spät. Details zeigt eine Anfrage der Grünen.

München - Viele, die häufiger mit der Münchner S-Bahn unterwegs sind, dürften sich über diese Nachricht wundern: Die S-Bahn fuhr 2022 in 90 Prozent aller Fälle pünktlich. Aber das heißt auch: Von zehn S-Bahnen kommt eine zu spät.

Das hat eine Anfrage von Markus Büchler, dem Mobilitätsexperten der Grünen im Bayerischen Landtag, ergeben. Er nennt die Werte "absolut inakzeptabel".

Tatsächlich ist die Münchner S-Bahn damit viel unpünktlicher als die in Berlin. In der Hauptstadt liegt die Pünktlichkeitsquote bei 95,1 Prozent. Für den "Tagesspiegel" Anlass zum Schimpfen – denn so unpünktlich war die Berliner Bahn seit Jahren nicht.

In München hätte man sich über den Wert wohl gefreut. Denn hier erreichte die S-Bahn diesen bloß im Februar 2022. Ansonsten waren die Züge unpünktlicher – vor allem im Juni. 84,3 Prozent der Züge hatten da eine Verspätung.

S-Bahn München: S1 und S2 waren besonders unpünktlich

Die unpünktlichste Linie war die S1 (zwischen Freising und dem Leuchtenbergring). Im Juli kam fast ein Viertel der Züge zu spät. Auch die S2 im Osten, Richtung Erding, war nicht viel pünktlicher: Im November hatten etwas mehr als 20 Prozent der Züge eine Verspätung. Mehr Glück hatten die Pendler, die auf der S3 (von Mammendorf bis Holzkirchen) unterwegs waren. Hier lag die Pünktlichkeitsquote übers ganze Jahr hinweg bei rund 94 Prozent. Auch wer mit der S8 zum Flughafen musste, hatte in 92,6 Prozent der Fälle Glück.

Nicht eingerechnet hat das bayerische Verkehrsministerium all die Züge, die komplett ausfielen. Diese Quote belief sich auf sechs Prozent. Das heißt: Komplett pünktlich fuhren eigentlich nur etwa 85 Prozent der S-Bahnen, so Büchler. Auch diese Quote schwankt stark. Im November lag sie bei 10,2 Prozent, im Dezember bei 3,3 Prozent. "Das ist viel zu viel", sagt auch Andreas Barth vom Fahrgastverband "Pro Bahn" auf AZ-Anfrage. "Hier ist die Landespolitik zum Handeln gefordert."

Markus Büchler von den Grünen. © Grüne

Der Grund für die Verspätung aus Büchlers Sicht: "Unsere S-Bahn, die wir jetzt in München und im Umland so dringend brauchen, ist jahrzehntelang von den Verkehrsministern der CSU in Bund und Land sträflich vernachlässigt worden." Ähnlich sieht es auch Barth, der der Landespolitik ein "mittlerweile jahrzehntelanges faktisches Hinnehmen der Probleme der Münchner S-Bahn" vorwirft.

Wie die Probleme gelöst werden sollen? Laut Büchler durch eine schnellere Modernisierung. "Weichen und Signale müssen erneuert werden." Es gebe nicht die eine große Maßnahme, sondern viele kleine, sensible Bestandteile.

Forderung: Freistaat darf sich nicht alleine auf Zweite Stammstrecke fokussieren

Auch müsse der Freistaat feststellen, an welchen Stellen oft Personen ins Gleis geraten und einen Plan machen, um das zu verhindern. Außerdem müssen die S-Bahn-Außenäste erneuert werden, fordert Büchler. Und zwar sofort. "Wir können nicht mit Verbesserungen warten, bis die Röhre für die Zweite Stammstrecke vielleicht irgendwann fertig wird." "Pro Bahn"-Sprecher Barth dazu: "Das Fokussieren der Landespolitik alleine auf den zweiten S-Bahn-Tunnel als alleinigen Heilsbringer bei faktischem Ignorieren aller anderen Probleme hat große Schäden bei der S-Bahn angerichtet."

Klar kosten die geforderten Verbesserungen bei der Bahn-Infrastruktur Geld. "Doch das sollte es dem Freistaat wert sein", findet Büchler. "Immerhin bewältigt die Münchner S-Bahn zwei Drittel des Fahrgastaufkommens in ganz Bayern." Der Freistaat als Aufgabenträger für die S-Bahn sei laut Barth zuständig und verantwortlich: "Es ist seine Verantwortung, eine gute Betriebsqualität und weniger Ausfälle aktiv einzufordern und nicht die derzeitige Schlechtleistung faktisch einfach nur hinzunehmen."

Büchlers Forderung an die Staatsregierung: Eine klare Linie und entschlossenes Handeln in Sachen S-Bahn-Verbesserungen. "Aber leider ist davon bei der CSU-FW-Staatsregierung nichts zu sehen: Hier wird weiter ohne Plan und ohne Ziel weitergewurschtelt."