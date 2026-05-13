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Zwei zentrale U-Bahnhöfe länger gesperrt: Hier stützen bereits Stahlträger die Decken

Pendler auf den Linien U3 und U6 müssen sich ab 18. Mai auf lange Einschränkungen einstellen: Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz werden bis in den Sommer 2027 in mehreren Bauphasen saniert. 
Jan Krattiger
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Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goethestraße müssen saniert werden. Am 18. Mai geht es los.
Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goethestraße müssen saniert werden. Am 18. Mai geht es los. © Jan Krattiger

Am Montag, 18. Mai geht es los: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) saniert die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz (Linien U3 und U6). Die Bahnhöfe sind alt und marode, darum hat die MVG sich jetzt vorgenommen, in drei Bauphasen, mit Unterbrechungen bis Ende August 2027, die beiden Stationen umfassend zu sanieren.

Poccistraße und Goetheplatz: Riesen-Sanierung beginnt

In der ersten Bauphase, die bis zum 18. September geplant ist, ist der U-Bahn-Streckenabschnitt zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße komplett gesperrt.

Die MVG richtet während der Zeit zwei Ersatzbuslinien ein:

  • Der Ersatzbus U6 fährt im Abschnitt Implerstraße - Poccistraße - Goetheplatz - Sendlinger Tor
  • Der Ersatzbus X6 fährt im Abschnitt Implerstraße - Poccistraße - Goetheplatz - Hauptbahnhof Süd
Der U-Bahnhof Poccistraße muss saniert werden.
Der U-Bahnhof Poccistraße muss saniert werden. © Jan Krattiger

Entsprechend passen auch die U-Bahnlinien U3 und U6 ihre Fahrten an.

Die U3 fährt in den Abschnitten:

  • Moosach - Münchner Freiheit - Sendlinger Tor im 10-Minuten-Takt und zur Hauptverkehrszeit zwischen Moosach und Münchner Freiheit im 5-Minuten-Takt.
  • Fürstenried-West - Aidenbachstraße - Implerstraße im 8-Minuten-Takt.

Die U6 fährt in den Abschnitten:

  • Garching-Forschungszentrum/Fröttmaning - Münchner Freiheit - Sendlinger Tor im 10-Minuten-Takt und zur Hauptverkehrszeit im 5-Minuten-Takt.
  • Klinikum Großhadern - Holzapfelkreuth - Implerstraße im 8-Minuten-Takt.

Marode U-Bahnhöfe: Was die MVG sanieren muss

Am U-Bahnhof Poccistraße ist schon länger bekannt, dass sich an den im Beton verbauten Spanndrähte Risse bilden, teilweise gibt es an der Station darum bereits Stahlträger, die die Decken abstützen. Die MVG beobachten die Entwicklung dieser Risse genau und hat nun festgestellt, dass sich die Schäden ausweiten. Darum müssen nun alle Gewölbe des Bahnhofs mit Stützen abgesichert werden. Gleichzeitig wird der Brandschutz verbessert mit einer Entrauchungsanlage und eingehausten Abgängen. Die Decke und die Wände werden außerdem schadstoff- und betonsaniert.

Hier und da marode: Der U-Bahnhof Goetheplatz.
Hier und da marode: Der U-Bahnhof Goetheplatz. © Jan Krattiger

Am U-Bahnhof Goetheplatz stehen die Betonsanierung und der Brandschutz im Vordergrund. Wände, Decke und der Unterzug müssen betonsaniert werden. Auch im Zwischengeschoss muss der Beton an der Decke und an einem Abgang saniert werden.

Am Goetheplatz muss vor allem der Beton saniert werden.
Am Goetheplatz muss vor allem der Beton saniert werden. © Jan Krattiger

Der zweite Bauabschnitt ist für die Zeit vom 5. Oktober bis 27. November vorgesehen. Da ist der Streckenabschnitt zwischen Implerstraße und Goetheplatz eingleisig befahrbar. Für den dritten Bauabschnitt vom 12. April 2027 bis 1. August 2027 gelten dann wieder die gleichen Maßnahmen wie beim ersten.

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2 Kommentare
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  • SKi vor 41 Minuten / Bewertung:

    10 Monate lang keine durchgängige U-Bahn in den Münchner Süden. So weit so schlecht.
    Erschwert wird es durch die Ausdünnung des Taktes auf dem verbleibenden Linienweg. Das führt dazu das man beim Umsteigen vom Pendelbus/-Zug nochmal einige mehr Minuten Zeit verliert. Nicht gut.
    Die MVG hat auch mal geschrieben, dass an den U-Bahnhöfen eine Asbestsanierung gemacht wird. Das erklärt die Vollsperrung. Ich erwarte noch viele weitere Vollsperrungen in den kommenden Jahren, denn das sind sicher nicht die einzigen Asbeststationen.

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  • gubr gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von SKi

    Dazu kommt, dass der Haaras ein nicht unerheblicher Umsteigepunkt ist. Da muss man erstmal am Harras umsteigen um dann eine Haltestelle später wieder umzusteigen und dann am Sendlinger Tor oder Hbf wieder umzusteigen. Das kostet eine Unmenge an Zeit.
    Vom Harras hätte eigentlich auch was direkt angeboten werden müssen. Da ist zwar die Bahn mit 3 Gleisen, die aber da keine Verbindung zueinander und keinen Bahnsteig am 3. Gleis haben. Eine Pendelsbahn Harras - Donnersberger Brücke wäre hier Gold wert gewesen.

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