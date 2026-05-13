Zwei zentrale U-Bahnhöfe länger gesperrt: Hier stützen bereits Stahlträger die Decken

Pendler auf den Linien U3 und U6 müssen sich ab 18. Mai auf lange Einschränkungen einstellen: Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz werden bis in den Sommer 2027 in mehreren Bauphasen saniert.

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Die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goethestraße müssen saniert werden. Am 18. Mai geht es los.

Am Montag, 18. Mai geht es los: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) saniert die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz (Linien U3 und U6). Die Bahnhöfe sind alt und marode, darum hat die MVG sich jetzt vorgenommen, in drei Bauphasen, mit Unterbrechungen bis Ende August 2027, die beiden Stationen umfassend zu sanieren.

Poccistraße und Goetheplatz: Riesen-Sanierung beginnt

In der ersten Bauphase, die bis zum 18. September geplant ist, ist der U-Bahn-Streckenabschnitt zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße komplett gesperrt.

Die MVG richtet während der Zeit zwei Ersatzbuslinien ein:

Der Ersatzbus U6 fährt im Abschnitt Implerstraße - Poccistraße - Goetheplatz - Sendlinger Tor

fährt im Abschnitt Implerstraße - Poccistraße - Goetheplatz - Sendlinger Tor Der Ersatzbus X6 fährt im Abschnitt Implerstraße - Poccistraße - Goetheplatz - Hauptbahnhof Süd

Der U-Bahnhof Poccistraße muss saniert werden. © Jan Krattiger

Entsprechend passen auch die U-Bahnlinien U3 und U6 ihre Fahrten an.

Die U3 fährt in den Abschnitten:

Moosach - Münchner Freiheit - Sendlinger Tor im 10-Minuten-Takt und zur Hauptverkehrszeit zwischen Moosach und Münchner Freiheit im 5-Minuten-Takt.

Fürstenried-West - Aidenbachstraße - Implerstraße im 8-Minuten-Takt.

Die U6 fährt in den Abschnitten:

Garching-Forschungszentrum/Fröttmaning - Münchner Freiheit - Sendlinger Tor im 10-Minuten-Takt und zur Hauptverkehrszeit im 5-Minuten-Takt.

Klinikum Großhadern - Holzapfelkreuth - Implerstraße im 8-Minuten-Takt.

Marode U-Bahnhöfe: Was die MVG sanieren muss

Am U-Bahnhof Poccistraße ist schon länger bekannt, dass sich an den im Beton verbauten Spanndrähte Risse bilden, teilweise gibt es an der Station darum bereits Stahlträger, die die Decken abstützen. Die MVG beobachten die Entwicklung dieser Risse genau und hat nun festgestellt, dass sich die Schäden ausweiten. Darum müssen nun alle Gewölbe des Bahnhofs mit Stützen abgesichert werden. Gleichzeitig wird der Brandschutz verbessert mit einer Entrauchungsanlage und eingehausten Abgängen. Die Decke und die Wände werden außerdem schadstoff- und betonsaniert.

Hier und da marode: Der U-Bahnhof Goetheplatz. © Jan Krattiger

Am U-Bahnhof Goetheplatz stehen die Betonsanierung und der Brandschutz im Vordergrund. Wände, Decke und der Unterzug müssen betonsaniert werden. Auch im Zwischengeschoss muss der Beton an der Decke und an einem Abgang saniert werden.

Am Goetheplatz muss vor allem der Beton saniert werden. © Jan Krattiger

Der zweite Bauabschnitt ist für die Zeit vom 5. Oktober bis 27. November vorgesehen. Da ist der Streckenabschnitt zwischen Implerstraße und Goetheplatz eingleisig befahrbar. Für den dritten Bauabschnitt vom 12. April 2027 bis 1. August 2027 gelten dann wieder die gleichen Maßnahmen wie beim ersten.