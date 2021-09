Zwei Überfälle in München: Polizei sucht gewalttätige Räuber

Am Montag ist es an zwei Orten zu brutalen Überfällen in der Landeshauptstadt gekommen. Bei der Reichenbachbrücke und an der Theresienhöhe ereigneten sich die Straftaten.

22. September 2021 - 17:37 Uhr | AZ

Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München - Am Montag sind zwei Jugendliche in München überfallen und verletzt worden. Ein 20-Jähriger wurde bei der Reichenbachbrücke angegriffen, ein 14-Jähriger bei der Theresienwiese ausgeraubt. Wie die Münchner Polizei berichtet, ereignete sich der erste Fall am Montag gegen 23 Uhr. In einem Park in der Nähe der Reichenbachbrücke wurde der 20-Jährige plötzlich von zwei unbekannten Tätern attackiert und festgehalten. Einer der Täter habe von seinem Opfer Geld gefordert und ihn dann anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Zudem wurde der 20-Jährige mehrfach in den Bauch geschlagen, so die Polizei. Außerdem habe einer der Angreifer ihn mit einem spitzen Gegenstand, wahrscheinlich einem Messer, oberflächlich verletzt. Polizei sucht Zeugen nach gewalttätigen Überfällen Die Täter nahmen obendrein das Handy des jungen Mannes an sich, da sie es jedoch nicht entsperren konnten, warfen sie es sofort wieder weg. Der 20-Jährige erstattete am Tag nach der Tat Anzeige bei der Polizei. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 185 - 190 cm, normale Statur, Glatze; bekleidet mit dunklem Pullover mit Kapuze, dunkle Jeanshose Täter 2: männlich, ca. 175 - 183 cm, ca. 25 - 32 Jahre, sehr schlanke Statur, schulterlange Haare, sprach hochdeutsch; bekleidet mit blauer Baseball-Cap ohne Logo, lange dunkelgrüne Regenjacke bis zu den Knien, dunkle Hose, schwarzer dreckiger Pullover, führte großen Campingrucksack mit sich. 14-Jähriger wegen Handy bei Theresienhöhe geschlagen Der zweite Fall ereignete sich ebenfalls am Montag. Die Polizei wurde wegen einer Auseinandersetzung an die Theresienhöhe gerufen. Nach Angaben der Beamten wurde dort gegen 16.30 Uhr ein 14-Jähriger von unbekannten Tätern attackiert. Der 14-Jährige war mit seinen Freunden in einer Gaststätte und hatte sein Handy mitsamt eines 50-Euroscheins auf dem Tisch vor ihm abgelegt. Plötzlich seien drei Jugendliche auf den 14-Jährigen zugekommen und hätten die Herausgabe seines Handys gefordert. Als sich der Junge weigerte, habe ihn einer der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Dann verschwanden die drei wieder. Kurz darauf kamen sie wieder und forderten erneut das Handy des 14-Jährigen. Dieses Mal, wohl aus Angst vor weiteren Schlägen, gab er es heraus. Wieder verschwanden die Angreifer. Kurz darauf kamen sie laut Polizei erneut zurück und gaben dem Opfer das Telefon zurück. Den 50-Euroschein behielten sie offenbar. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 16 Jahre alt, 190 cm, kräftig, südländischer Typ, sprach hochdeutsch, kurzer Oberlippenbart; bekleidet mit schwarzem Hoodie mit grauem Aufdruck vorne, dunkler langer Trainingshose mit Streifen seitlich, Männer-Umhängetasche Täter 2: männlich, ca. 16 Jahre alt Täter 3: männlich, ca. 16 Jahre alt, 170 cm, schlank, asiatisches Aussehen, kurzer Oberlippenbart; bekleidet mit dunklem Hoodie, auffällige hellgrüne Jogginghose, Turnschuhe

Zeugenaufruf der Polizei: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fall am Montagnachmittag im Bereich Gollierstraße/Theresienhöhe/Bavariaring und zum Überfall im Bereich der Eduard-Schmid-Straße/Claude-Lorrain-Straße am Montagabend geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.