Zu schmal und unsicher: München baut die Radwege zurück

Dort, wo Autos nur Tempo 30 fahren dürfen, sollten Radler künftig auf der Fahrbahn fahren und nicht mehr auf Radwegen. Das finden auch Radlaktivisten gut, warnen aber vor Schnellschüssen.

München - Wenn in der Augustenstraße Tempo 30 gilt, soll der schmale Radweg dort zurückgebaut werden. Die Radler sollen dann auf der Straße fahren. Das beschloss der Stadtrat diesen Sommer. Auch in vielen weiteren Straßen, wo die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist, könnten die Radwege verschwinden. So geht es aus einer Beschlussvorlage des Mobilitätsreferats hervor, über die der Stadtrat diese Woche abstimmt.

Wie kommt das - ausgerechnet in München, einer Stadt, die plant, Millionen in den Radverkehr zu investieren? Tatsächlich sind nicht einmal Radlaktivisten dagegen: Andreas Schön vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und auch SPD-Stadtrat Andreas Schuster, der den Radentscheid in München mitinitiierte, sagen beide: Schmale Radwege können unter Umständen sogar gefährlicher sein als die Straße. Zum Beispiel, wenn Autotüren auffliegen, die nahe am Radweg parken.

Nach und nach sollen die Radwege in 30er-Zonen deshalb überprüft werden, antwortet das Mobilitätsreferat auf eine Anfrage der AZ. Wenn ohnehin Straßensanierungen anstehen, könnten dann also auch die Radwege abgebaut werden.

Radwege in Tempo-30-Zonen nicht immer sicher

Auch das Mobilitätsreferat betont, dass viele Radwege in Tempo-30-Zonen nicht den notwendigen Sicherheitsstandards entsprechen, weil sie zu schmal sind, weil die Sicherheitsabstände zu Parkplätzen zu gering sind oder weil sie schlecht einsehbar sind.

"Die technischen Regelwerke empfehlen in Tempo-30-Zonen deshalb den Mischverkehr auf der Fahrbahn als die sicherste Variante der Verkehrsführung", so das Referat. Vorteile hat das auch für die Fußgänger: Denn dadurch können die Gehwege breiter werden.

Wenn hier eine Autotür aufgeht, kann es gefährlich werden. © Daniel von Loeper

Früher, so schildert es SPD-Stadtrat Andreas Schuster, stand es in München gar nicht zur Debatte, die Radwege zurückzubauen. Dass sich das nun ändern kann, wenn der örtliche Bezirksausschuss keine Einwände hat, hält Schuster für richtig.

"Allerdings muss die Straße dann auch wirklich als Tempo-30-Zone erkennbar sein." Andreas Schön vom ADFC stimmt zu: "Die Stadt darf nicht den Fehler machen, einfach nur den Radweg abzubauen, aber keinen Ersatz zu schaffen." Ideen, wie man die Straßen beruhigen und für Radfahrer sicher machen könnte, hat Schön einige: zum Beispiel, in dem man die Straße zur Einbahnstraße erklärt oder nur noch Anwohner durchfahren lässt. "Poller wirken Wunder."