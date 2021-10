Rückgebaute Radwege in München: Keine Schnellschüsse

AZ-Lokalchefin Sophie Anfang über rückgebaute Radwege in München.

München - Radeln auf Fahrbahnen zu erlauben ist eine heikle Sache. Das sieht man in Obermenzing an der Alten Allee und auf der Thalkirchner Brücke im Süden. Dort wurde per Schild mehr oder weniger sichtbar verfügt, dass die Radler sich nun den Raum mit Autos teilen sollen.

Diese Hinweise werden aber häufig übersehen oder missverstanden. Im Ergebnis sind Radler und Autofahrer frustriert und es kommt sogar vermehrt zu gefährlichen Situationen.

Sogenannte Shared Spaces, also geteilte Verkehrsflächen, müssen gut geplant und so gestaltet sein, dass Verkehrsteilnehmer schon durch die Gestaltung verstehen, dass man hier aufeinander achten muss. Das gelingt aber nicht über Nacht und nur dadurch, dass man ein Schild aufstellt. Die Verantwortlichen in Stadtrat und Verwaltung sollten im Zweifel also lieber einen schmalen Radweg länger tolerieren, als durch einen schlecht geplanten Schnellschuss gefährliche Fakten zu schaffen.