Ziel Luxus-Uhren, Fluchtmittel Roller: Polizei München fasst mutmaßliche Serienräuber

Fahndungserfolg für die Münchner Polizei: Am Donnerstag konnten die Beamten drei Personen festnehmen, die für eine aufsehenerregende Raubserie verantwortlich sein sollen.

München - Die Münchner Polizei hat drei Tatverdächtige geschnappt, die mutmaßlich für eine besonders dreiste Raubserie innerhalb der letzten Monate verantwortlich sind.

Die Masche lief immer ähnlich ab: Einer der Männer näherte sich dem nichtsahnenden Opfer, häufig von hinten. Dann entriss er ihm die teure Armbanduhr vom Handgelenk – oft auch mit massiver Gewalt. Danach flüchtete er zu einem Komplizen, der auf einem Roller wartete – anschließend fuhren die Räuber mit ihrer Beute davon.

In den vergangenen Monaten gab es etliche solcher Fälle, die alle gleich oder ähnlich abliefen. Der Gesamtwert der gestohlenen Uhren beläuft sich laut Polizei auf mehr als 100.000 Euro!

Uhren-Raub in der Maximilianstraße geht schief

Am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es in der Maximilianstraße zu einem erneuten Vorfall – diesmal blieb es jedoch beim Versuch. Das Opfer: Ein 60-Jähriger aus Wiesbaden mit teurer Uhr am Handgelenk. Doch der Mann wehrte sich, nachdem ein unbeteiligter Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, brach der Räuber sein Vorhaben ab und flüchtete zu seinem Komplizen auf den Roller.

Diebesbande auf Roller: Polizei nimmt drei Italiener fest

Diesmal war die Fahndung der alarmierten Polizei erfolgreich: Die Beamten nahmen einen 34-Jährigen und einen 36-Jährigen fest. Außerdem wurde ein dritter Verdächtiger (44) geschnappt, der in der Nähe des Tatorts in einem Auto gewartet hatte.

Die drei Verdächtigen werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter im Münchner Polizeipräsidium zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.