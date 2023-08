WWE 2023 live in München: Alle Infos zu den Wrestlern, Tickets, Einlass und Anreise

Am 25. Oktober 2023 steigen die WWE-Stars erstmals seit Mai 2018 wieder in der Münchner Olympiahalle in den Ring. Die AZ hat alle Infos zum Action-Event, Tickets, Anfahrt und Wrestling-Teilnehmern zusammengefasst.

Am 25. Oktober 2023 machen die Wrestling-Stars der WWE Station in der Münchner Olympiahalle.

Für die Wrestling-Fans in Deutschland dürfte dieses Event wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern an einem Tag sein. Die WWE-Stars sind wieder auf Tour und treten dabei auch in der Münchner Olympiahalle in den Ring. Wo keine 24 Stunden zuvor Rapper 50 Cent seine Fans begeistern wird, fließen am 25. Oktober 2023 Blut, Schweiß und Tränen. Zuletzt waren die Stars von WWE (World Wrestling Entertainment) im Mai 2018 in der Münchner Olympiahalle zu Gast.

Mit Wrestling-Superstars und etlichen Champions wie Rhea Ripley, Seth "Freakin" Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn oder Shinsuke Nakamura garantiert WWE Live ein actionreiches Event mit großer Show und reichlich Spektakel. Ein absolutes Muss für jeden Wrestling-Fan in und um München.

Neben München am 25. Oktober machen die WWE-Stars in Deutschland noch Halt in Köln (26. 10.), Hamburg (27.10.) und Berlin (28.10.).

WWE 2023 live in München: Einlass und Beginn

Ab 19.30 Uhr geht die WWE-Show in der Münchner Olympiahalle los, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

WWE Live in München: Diese Wrestling-Stars sind dabei

Folgende Wrestling-Stars wurden bisher für das WWE-Event in München gemeldet, wobei sich die Teilnehmerliste aufgrund von Verletzungen oder aus anderen Gründen (auch kurzfristig) ändern kann.

Cody Rhodes

Seth "Freakin" Rollins

Rhea Ripley

Sami Zayn

Kevin Owens

Gunther

The New Day

Liv Morgan

Shinsuke Nakamura

Raquel Rodriguez

Wie bekommt man Tickets für WWE Live in München?

Für WWE LIVE in der Olympiahalle sind noch vereinzelt Tickets erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Tickets ab 47,30 Euro gibt es aktuell noch über , im "Fansale" von Eventim, bei und bei , wo es auch spezielle Fan-Packages mit Zusatzleistungen (z.B. Meet & Greet) zu kaufen gibt.

Wichtig!!! Kindern unter 12 Jahren erhalten keinen Zutritt. Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche die Show alleine besuchen.

WWE live in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

WWE live in der Olympiahalle: Was ist erlaubt und was darf ich mitnehmen?

Taschen nur bis zu einer Größe von max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, GoPro Kameras, Stative, Selfie Sticks, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Tipp: Es ist ratsam, vor jedem Konzert immer noch einmal die Website des Veranstalters zu checken – in bestimmten Fällen können weitere Gegenstände erlaubt oder auch verboten sein.

WWE live ist am 25. Oktober 2023 zu Gast in der Münchner Olympiahalle. Tickets für das Action-Event sind noch vereinzelt über eventim.de , muenchenticket.de und ticketmaster.de verfügbar.