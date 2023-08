50 Cent in München 2023: Infos zu Konzert, Tickets, Vorband und Einlass

Zum 20-jährigem Jubiläum seines Erfolgsalbums "Get Rich or Die Tryin'" spielt Rap-Legende 50 Cent 2023 auch ein Konzert in München. Alle Infos zum Konzert lesen Sie hier.

München - 50 Cent ist einer der erfolgreichsten Rapper der Musikgeschichte, gewann unter anderem einen Grammy, einen Brit Award und für seine Performance beim Super Bowl 2022 auch den US-Fernsehpreis Emmy. Nun kehrt Curtis "50 Cent" Jackson nach München zurück. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seines Erfolgsalbums "Get Rich or Die Tryin'" gastiert das künstlerische Multitalent am 24. Oktober 2023 für ein Konzert in der Olympiahalle.

50 Cent in München: Rapstar auf Welttournee

Seine „Final Lap Tour“ führt ihn dabei von den USA über Australien und Asien auch nach Europa. Bei seinem Auftritt in München am 24. Oktober 2023 in der Olympiahalle dürfen sich seine Fans auf zahlreiche Chart-Hits freuen, aber auch auf viele Titel, die der Künstler bei vergangenen Tourneen lange nicht mehr performt hatte.

50 Cent bei seinem Konzert 2022 in Hamburg. © Axel Heimken/dpa

50 Cent in der Olympiahalle: Was kosten die Tickets?

Die Ticketpreise liegen zwischen knapp 70 und 155 Euro ( , ):

PK1: 144,20 EUR

PK1 - Aisle Seats: 154,20 EUR

PK2: 115,45 EUR

PK2 - Aisle Seats: 125,45 EUR

PK3 - Arena Stehplatz: 103,95 EUR

PK4: 92,45 EUR



PK4 - Aisle Seats: 102,45 EUR

PK5: 80,95 EUR

PK5 - Aisle Seats: 90,95 EUR

PK6 - Umgriff Stehplatz: 69,45 EUR

PK7 - Rollstuhlfahrer: 69,45 EUR

Manche Kategorien sind bereits ausverkauft. Die Ticketanzahl ist bei München Ticket darüber hinaus auf maximal acht Karten pro Vorgang beschränkt.

Beginn und Vorband bei 50 Cent in München: Busta Rhymes spielt als Support

Um 20.00 Uhr beginnt das Konzert in der Olympiahalle. Der Einlass startet bereits um 18.30 und es empfiehlt sich auch, schon früher zu kommen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Als erster Support wurde niemand geringeres als Busta Rhymes für das Konzert in München angekündigt.

Wie kommt man am besten zu dem Konzert?

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring