Iron Maiden 2023 in München: Alle Infos zu den Konzerten, Tickets, Anfahrt und Setlist

2023 geben sich zahlreiche Superstars in München das Mikrofon in die Hand: Als Nächstes macht Iron Maiden Station in München und gibt gleich zwei Konzerte in der Olympiahalle. Die AZ hat alle Infos zu den Konzerten, Tickets, Anfahrt, Einlass und Setlist zusammengefasst.

"Scream for me, Munich!" - Iron Maiden wird gleich zwei Mal die Münchner Olympiahalle zum Kochen bringen.

München – Kaum zu glauben, aber das letzte Mal, dass Iron Maiden in München spielten, ist schon ganze zwölf Jahre her. Doch nun kommt die britische Heavy-Metal-Legende zurück in die bayerische Landeshauptstadt und es heißt endlich wieder "Scream for me, Munich!"

Im Rahmen ihrer "The Future Past"-Tour geben Sänger Bruce Dickinson, Gitarrist Dave Murray und Bassist Steve Harris gleich zwei Konzerte in der Münchner Olympiahalle. Im Gepäck bzw. Gitarrenkoffer Songs ihres jüngsten Erfolgsalbums "Senjutsu" und zahlreiche Klassiker aus ihrer mehr als 45 Jahre währenden Rocker-Karriere, zum Beispiel von ihrem Kult-Longplayer "Somewhere in Time" aus dem Jahr 1986.

Die Gigs in München sind die Nummer sechs und sieben in deutschen Konzerthallen. In diesem Jahr hat Iron Maiden bereits in Leipzig, Hannover, Dortmund (zweimal) und Frankfurt viel umjubelte Konzerte gegeben. Zum Abschluss in Deutschland gibt es noch einen Auftritt auf dem berühmten Wacken Open Air.

Iron Maiden in München: Einlass und Beginn

Iron Maiden gibt zwei Konzerte in München und spielt am Montag, 31. Juli und am Dienstag, 1. August in der Olympiahalle. Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr.

Wer spielt bei Iron Maiden in München im Vorprogramm?

Am 31. Juli wird Iron Maiden von The Raven Age als Support Act unterstützt, am 1. August heizen die deutschen ESC-Starter von Lord of the Lost ("Blood and Glitter") die Olympiahalle in München ein.

Wie bekommt man Tickets für Iron in München?

Aktuell sind beide Konzerte von Iron Maiden in München ausverkauft.

Setlist: Diese Songs und Zugaben könnte Iron Maiden in München spielen

Im Rahmen ihrer "The Future Past"-Tour werden Iron Maiden sowohl Titel ihres aktuellen Albums "Senjutsu" spielen, als auch Klassiker und Stücke, welche die Band teilweise seit den 80er- und 90er-Jahre nicht mehr live performt hat.

Laut dem Portal setlist.fm wird Iron Maiden folgende Songs spielen.

Caught Somewhere In Time

Stranger In A Strange Land

The Writing On The Wall

Days Of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death Of The Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander The Great

Fear Of The Dark

Iron Maiden

Zugaben:

Hell On Earth

The Trooper

Wasted Years

Iron Maiden in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum (Achtung, aufgrund von Modernisierungsarbeiten am Sendlinger Tor kann es am späten Abend auf der Linie U3 zu Einschränkungen kommen, dies bei An- und Abfahrt bitte beachten!)

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

Iron Maiden spielt am 31. Juli und 1. August 2023 in der Münchner Olympiahalle und ist (Stand: 28. Juli 2023) ausverkauft.