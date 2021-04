Wollte mehr Alkohol! Betrunkener überfällt Münchner Wirt

Mit knapp drei Promille und einem Messer in der Hand geht ein Berliner in Zamdorf in ein Lokal.

22. April 2021 - 20:28 Uhr | rah

Matthias Balk / dpa Ein Betrunkener hat einen Wirt mit einem Messer bedroht und noch mehr Alkohol verlangt. (Symbolbild)