Wochenlange Einschränkungen bei fünf Münchner U-Bahn-Linien

Seit dem 5. Oktober finden an zahlreichen U-Bahn-Strecken in München umfangreiche Bauarbeiten statt. Für die Passagiere bedeutet das Sperrungen, Ersatzbusse und veränderte Linienwege. Nur drei Linien fahren in den nächsten Wochen regulär.

Auf mehreren U-Bahn-Linien in München kommt es in den nächsten Wochen zu zahlreichen Einschränkungen. (Symbolbild)

Wer in den kommenden Wochen in München mit der U-Bahn unterwegs ist, braucht Geduld und gute Nerven: Seit dem 5. Oktober gibt es gleich auf fünf Linien Einschränkungen, die mehrere Wochen andauern werden. Regulär fahren derzeit nur die Linien U1, U2 und U7.

U3 und U6

Während der Wiesn waren die U3 und U regulär unterwegs, mit dem Ende des Oktoberfestes ist nun die zweite Phase der Sanierung an den Bahnhöfen Poccistraße und Goetheplatz angelaufen. Bis voraussichtlich Freitag, 27. November 2026, fährt die U3 nicht zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße. Die Linie U6 ist zwischen Goetheplatz und Implerstraße unterbrochen. In diesem Bereich fährt ein Pendelzug, der allerdings nicht an der Poccistraße hält. Diese erreicht man mit den Ersatzbussen U3 und X6, so die MVG.

U4

Am U-Bahnhof Max-Weber-Platz werden zwei Rolltreppen erneuert. Aus diesem Grund wird die Linie U4 bis voraussichtlich 27. November 2026 in zwei Abschnitte geteilt. Sie fährt dann im Bereich Arabellapark und Max-Weber-Platz sowie zwischen Odeonsplatz und Westendstraße. Die Haltestelle Lehel entfällt in diesem Zeitraum.

U5 und U8

Aufgrund der Rolltreppenerneuerung am U-Bahnhof Max-Weber-Platz fährt die Linie U5 in Richtung Hauptbahnhof und Laimer Platz ohne Halt am Max-Weber-Platz durch. Als Alternative in Richtung Innenstadt fahren von dort die Tram-Linien 19 und 21.

Bis voraussichtlich Sonntag, 8. November 2026, werden im Bereich Neuperlach Süd vier Weichen sowie eine Weichenkreuzung erneuert. Zudem werden am U-Bahnhof Therese-Giehse-Allee sowie an der Abstellanlage am U-Bahnhof Neuperlach Süd zahlreiche Maßnahmen durchgeführt. Dadurch verkehrt die U5 nicht im Abschnitt zwischen Neuperlach Zentrum und Neuperlach Süd.

In diesem Bereich wird der Ersatzbus U5 eingesetzt. Tagsüber fährt dieser alle zwei bis drei Minuten ab und hält am U-Bahnhof Therese-Giehse-Allee sowie zusätzlich an der Maximilian-Kolbe-Allee.

Die Linie U8 wird an den betroffenen Samstagen umgeleitet. Sie fährt dann ab Innsbrucker Ring über Trudering zur Messestadt Ost. Sie hält nicht am Michaelibad, an der Quiddestraße und Neuperlach Zentrum.