Auf der Linie U3/U6 wird wieder gebaut – was München-Pendler aktuell noch nicht wissen
Kaum ist die Wiesn vorbei, schon buddeln die Stadtwerke bei der U-Bahn weiter. Fahrgäste der U3 und U6 müssen südlich der Innenstadt wieder umsteigen.
"Katastrophe" – das sagen die Fahrgäste
Am Montagmittag spricht die AZ mit Rebecca, die am Goetheplatz auf den Ersatzbus wartet und zum Sendlinger Tor fährt. "Jetzt dauert alles wieder länger, Katastrophe." Zum Sendlinger Tor fährt auch Direnc Aydin (50). "Der ÖPNV in München ist sehr gut", sagt Aydin. "Jetzt gibt es halt viel Umbau, aber das ist normal in einer Großstadt."
So läuft die zweite Phase der U-Bahn-Baustelle ab
Die jetzt startende Phase 2 der Baustelle geht bis zum 27. November und läuft anders als die erste. Es verkehren weiterhin Ersatzbusse vom Sendlinger Tor und Hauptbahnhof zur Implerstraße. Zusätzlich gibt es nun alle zehn Minuten einen Pendelzug zwischen Goetheplatz und Implerstraße, der jedoch nicht an der Poccistraße hält. Von der Implerstraße fahren dann die U3 und U6 normal nach Fürstenried und Großhadern. Fahrgäste, die von Norden mit der U6 kommen, können bequem am Goetheplatz umsteigen.
Dies scheint sich noch nicht richtig rumgesprochen zu haben – am Montagmittag bleiben viele Plätze im Pendelzug leer. Die U3 endet schon am Sendlinger Tor. Reisenden dieser Linie rät die MVG daher, am Sendlinger Tor die Ersatzbusse zur Implerstraße zu nehmen. Wie sich am Montag zeigt, sind die oft rappelvoll.
Keine Busspur mehr auf der Lindwurmstraße
Weiteres Problem: Die Busspur auf der Lindwurmstraße ist weg. Die hatte die Stadt während der ersten Baustellenphase eingerichtet, weil der Ersatzverkehr im Stau versunken war. Jetzt ist der breite Radweg auf der Fahrbahn zurück und die Busse müssen die Autospur nehmen. Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher eine Anfrage an die Stadtverwaltung, warum die Busspur nicht zurückkommt. "In der kalten Jahreszeit wird weniger geradelt", sagt Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl. Es sei daher "falsch", den Platz für Busse und Autos zu reduzieren.
Stadt und MVG steuern eventuell nach
Die MVG teilt mit, dass sie gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat die Situation beobachtet. Verspätungsdaten würden diese Woche "intensiv beobachtet und ausgewertet", um eventuell nachbessern zu können. Ebenfalls weist die MVG darauf hin, dass der Pendelzug noch Kapazitäten habe.
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