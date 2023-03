Wochenende: Viele Einbrecher in München unterwegs

In Milbertshofen, Aubing und Moosach brachen Kriminelle in Privathaushalte und eine Tankstelle ein. Nur in einem Fall war die Anschlussfahndung erfolgreich. Die Polizei bittet um Mithilfe möglicher Zeugen.

Milbertshofen/Aubing/Moosach - Am Wochenende sind im Münchner Stadtgebiet einige Einbrecher unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag meldet.

In Milbertshofen wurde am Freitagmittag kurz vor eins in eine Doppelhaushälfte eingebrochen.

Ein Nachbar, der gerade draußen mit einem Bekannten im Gespräch war, bemerkte die offenstehende Tür und beobachtete, wie zwei Männer mit Tüten aus dem Haus liefen. Sein Bekannter rannte den mutmaßlichen Einbrechern sofort nach, wurde aber abgehängt, während der Nachbar selbst die Polizei und die Bewohner informierte.

Die Fahndung blieb erfolglos, Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro war verschwunden.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, die zwischen 12.40 und 14.16 Uhr im Bereich der Frauenstädtstraße und der Knorrstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Beide Täter werden beschrieben als junge, dunkelhaarige Männer zwischen 20-30 Jahren, zwischen 175 und 180 cm groß. Der eine war dunkel und mit Kapuzenjacke gekleidet, der andere trug eine rote Jacke und eine graue Hose.

Aufgebrochene Terrassentür

Später am Freitag wurde in Aubing ebenfalls eine Doppelhaushälfte von Kriminellen besucht.

Der 70-jährige Bewohner bemerkte den Einbruch bei seiner Rückkehr gegen 22.30 Uhr und verständigte die Polizei. Die Täter waren über die Terrassentür in sein Haus eingedrungen, hatten alles durchwühlt und eine Schmuckschatulle samt Inhalt gestohlen. Der Schaden liegt bei etwa 70.000 Euro.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen um Meldung, die zwischen 18.45 und 22.30 Uhr im Bereich Lidelstraße, Industriestraße, Josef-Schmid-Weg und Fabrikstraße Verdächtiges bemerkt haben.

Tankstelleneinbruch vereitelt

In Moosach konnte dafür ein Sicherheitsdienst am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher auf frischer Tat stellen. Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland versuchte gegen 1.51 Uhr, die Eingangstür einer Tankstelle zu öffnen. Dadurch wurde ein stiller Alarm ausgelöst, der einen Sicherheitsdienst verständigte. Die Polizei nahm den 30-Jährigen in Tatortnähe fest. Er sitzt in Haft.