WM 2026: KVR legt Regel für Public Viewing in München fest

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die Fußball-WM statt. Wegen der Zeitverschiebung werden viele Spiele erst sehr spät angepiffen. Damit die Partien aber auch bei Public-Viewing-Events im Freien gezeigt werden können, hat das KVR die Öffnungszeiten etwas gelockert.

Dem Public Viewing in München steht auch bei vielen späten WM-Spielen nichts im Wege. (Archivbild)

Keine drei Wochen mehr, dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Und weil es mehr Spaß macht, die Spiele gemeinsam mit anderen Fans mitzuverfolgen, wird es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Public-Viewing-Veranstaltungen geben.

Wegen der Zeitverschiebung werden allerdings viele Spiele der WM vom 11. Juni bis 19. Juli bei uns erst sehr spät angepfiffen. Allein zwei der drei deutschen Vorrundenspiele beginnen erst um 22 Uhr.

KVR lockert Regeln: So lange ist Public Viewing im Freien während der WM möglich

Damit die Gaststätten, Restaurants, Bars, Kneipen und Biergärten dennoch auch diese Spiele im Außenbereich zeigen können, hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Regeln etwas gelockert und erlaubt während der WM das Public Viewing im Freien bis 1 Uhr morgens und dann wieder ab 6 Uhr. Die dafür notwendigen Genehmigungen erteilt die zuständige Bezirksinspektion.

Durch diese Regelung können Fans zwei Stunden länger im Freien Fußball sehen, normalerweise wäre sonst um 23 Uhr Schluss. Für Betriebe, deren Außengastronomie grundsätzlich auf 22 Uhr begrenzt ist, gilt auch während des Turniers die strenge 22-Uhr-Regelung.

Grundlage ist die vom Bund beschlossene "Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026".

"Fußballschauen macht gemeinsam am meisten Spaß. Und Public Viewing gehört zu großen Turnieren einfach dazu. Mit den Ausnahmeregeln ermöglichen wir es den Fans, Fußball in Gemeinschaft auch nach 22 Uhr im Freien zu erleben", so Oberbürgermeister Dominik Krause. "Natürlich muss dabei auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner geachtet werden. Wenn alle rücksichtsvoll miteinander umgehen, dann klappt ein gutes Miteinander", so das Stadtoberhaupt weiter.

Deutsche Vorrundenspiele können alle im Freien gezeigt werden

Wer WM-Spiele live im Freien zeigen möchte, muss dabei allerdings Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen und sicherstellen, dass die Außenbereiche spätestens um 1 Uhr geräumt sind.

Mit dieser Regelung ist es also möglich, alle Vorrundenspiele, deren Anstoß spätestens um 23 Uhr erfolgt, auch im Freien zu zeigen. Schwieriger wird es jedoch ab der K.o.-Phase, wo Spiele mit Verlängerung und einem möglichen Elfmeterschießen länger als zwei Stunden dauern können und unter Umständen um 1 Uhr noch nicht abgeschlossen sind.

Die gute Nachricht, die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft können auch im Freien gezeigt werden. Das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) wird um 19 Uhr angepfiffen, die Partien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) beginnen jeweils um 22 Uhr.

Zahlreiche Lokale und Biergärten zeigen diese und viele weitere Spiele, darunter u. a. der Augustiner Keller, der Hofbräukeller am Wiener Platz, das Stadion an der Schleißheimer Straße oder auch der Paulaner am Nockherberg.