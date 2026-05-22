Public Viewing in München: Hier können Sie die Spiele der WM 2026 live anschauen
Am 11. Juni beginnt mit der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko das wohl bedeutendste Sportevent des Jahres 2026. In der bis dato größten WM aller Zeiten kämpfen bis zum 19. Juli insgesamt 48 Länder in 104 Spielen um den Weltmeistertitel.
Jeweils 13 Partien werden in Kanada und Mexiko ausgetragen, die restlichen 76 Spiele finden in den USA statt. Insgesamt 16 verschiedene Spielorte wird es bei der WM 2026 geben.
Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird es wieder zahlreichen Public-Viewing-Events geben, viele davon auch in München. Allerdings verhindern die in Deutschland teilweise sehr späten Anstoßzeiten dafür, dass nicht alle WM-Partien im öffentlichen Raum gezeigt werden können. 15 unterschiedliche Anstoßzeiten, Kick-off zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Mehr als die Hälfte der Partien startet nach Mitternacht deutscher Zeit.
Kein offizielles WM-Fanfest im Olympiapark
So finden auch die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft später statt als gewohnt. Während das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) mit 19 Uhr noch eine der frühen Anstoßzeiten hat, werden die beiden restlichen Vorrundenpartien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.
Dies ist sicherlich einer der Gründe, weswegen es in München kein offizielles Public-Viewing-Event im Olympiapark geben wird, wie es zum Beispiel bei der Heim-EM 2024 oder dem Sommermärchen 2006 der Fall war. Auch das abnehmende Interesse ist mit dafür verantwortlich, dass es zur WM 2026 kein offizielles Fanfest am Olympiasee geben wird, so ein Sprecher der Olympiapark München GmbH zur dpa.
2016 fand im Münchner Olympiapark das letzte Public Viewing anlässlich eines großen Fußballturniers in einem anderen Land statt.
Zwar werden auch die Biergärten, Kneipen, Lokale und Sportbars in München in diesem Jahr nicht mehr jedes Spiel zeigen können, sondern nur noch ausgewählte Partien, ganz muss aber nicht auf das gemeinsame Mitfiebern verzichtet werden.
Damit ein Public Viewing im Freien auch bei späteren Anstoßzeiten möglich ist, wurden die bundesweit geltenden Lärmschutzvorschriften für einen befristeten Zeitraum gelockert, sodass auch Spiele, die erst um 22 Uhr oder später angepfiffen werden, in Biergärten gezeigt werden dürfen.
Public-Viewing zur WM 2026 in München in der AZ-Übersicht
Folgende Münchner Locations bieten zur WM 2026 Public-Viewing-Events an (in alphabetischer Reihenfolge):
- Anton's
- Augustiner Keller
- Augustiner Schützengarten
- Bamberger Haus
- Bierstube im Olympiadorf
- Brauhaus am Kapuzinerplatz
- Cadu (Cafe an der Uni)
- Eventfabrik Werksviertel-Mitte
- Hofbräukeller am Wiener Platz
- Holzkranich
- Kilians
- Königlicher Hirschgarten
- Maxe Belle Spitz
- Muffatwerk
- Ned Kelly's Australian Bar
- Parkcafe
- Paulaner am Nockherberg
- Restaurant Harem
- Seehaus im Englischen Garten
- Stadion an der Schleißheimer Straße
- The Keg Bar
- Wirtshaus am Bavariapark
- Wirtshaus Obacht
Anton‘s
Adresse: St.-Martin-Str. 7, 81541 München
Telefon: 089 69737245
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Zu sehen auf: Fernseher im Innenbereich. Bei gutem Wetter auf zwei Fernsehern im Biergarten. Reservierung notwendig.
Bier: u. a. Augustiner und Franziskaner
Augustiner Keller
Adresse: Arnulfstraße 52, 80335 München
Telefon: 089 594393
Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien mit hoher Nachfrage
Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände und zwei Bildschirmen im Biergarten. Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auch im Innenbereich gezeigt.
Bier: Augustiner
Augustiner Schützengarten
Adresse: Zielstattstraße 6, 81379 München
Telefon: 089 72468088
Übertragung: alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Bildschirme im Biergarten
Bier: Augustiner
Bamberger Haus
Adresse: Brunnerstraße 2, 80804 München
Telefon: 089 322128210
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft, zudem zahlreiche andere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand im Biergarten, bei den Deutschland-Spielen, Halbfinale und Finale zusätzlich auf vier weiteren großen Fernsehern.
Bier: Augustiner
Bierstube im Olympiazentrum
Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele, die nicht in der Nacht stattfinden.
Zu sehen auf: zwei Leinwände in der Bierstube, viele Spiele (bei gutem Wetter) auf Leinwand im Biergarten vor dem Lokal.
Bier: u. a. Weihenstephaner
Brauhaus am Kapuzinerplatz
Adresse: Kapuzinerplatz 5, 80337 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zahlreiche weitere WM-Spiele
Zu sehen auf: LED-Leinwand und mehrere Fernseher. Im Biergarten (bei schlechtem Wetter bzw. Anpfiff nach 21 Uhr im Innenbereich)
Bier: Paulaner
Cadu (Cafe an der Uni)
Adresse: Ludwigstraße 24, 80539 München
Telefon: 089 28986600
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf: zwei Leinwänden im Lokal und mehreren Flatscreen-TVs im Wintergarten und auf der Freischankfläche. Reservierung für den Innenbereich wird empfohlen.
Bier: Andechser, Löwenbräu und Noam
Eventfabrik Werksviertel-Mitte
Adresse: Fraunhofer Straße 9, 80469 München
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und fast alle anderen Partien
Zu sehen auf: riesiger 45qm-LED-Wand auf dem Knödelplatz
Hofbräukeller am Wiener Platz
Adresse: Innere Wiener Straße 19, 81667 München
Telefon: 089 4599250
Übertragung: alle Deutschland-Spiele der Vorrunde im Free-TV, sowie Spiele mit Anpfiff vor 22 Uhr. Spiele der nächsten Runden richten sich nach der Anstoßzeit
Zu sehen auf: im Innenbereich auf zwei Fernsehern, Terrasse auf zwei Fernsehern und in der überdachten Laube des Biergartens auf zwei Fernsehern. Reservierung für den Innenbereich und die Terrasse wird empfohlen.
Bier: Hofbräu
Holzkranich
Adresse: Georgenstraße 105, 80798 München
Telefon: 0151 70242399
Übertragung: alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und mögliche K.o.-Spiele
Zu sehen auf: OLED-TV im Schanigarten, Esszimmer, Wohnzimmer und Kellerbereich
Bier: Ayinger
Kilians
Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München
Telefon: 089 24219899
Übertragung: alle WM-Spiele die während der regulären Öffnungszeiten enden (Sonntag bis Donnerstag um 1 Uhr, Freitag und Samstag um 2 Uhr.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV in der Kneipe (enden die Spiele vor 22 Uhr werden sie auch im Biergarten gezeigt.)
Bier: u. a. Augustiner
Königlicher Hirschgarten
Adresse: Hirschgarten 1, 80639 München
Telefon: 089 17999119
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Zu sehen auf: vier LED-Leinwänden
Bier: Augustiner
Maxe Belle Spitz
Adresse: Schellingstraße 91, 80799 München
Telefon: 0176 98441816
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft
Zu sehen auf: drei großen Bildschirmen im Indoor-Bereich
Bier: Augustiner
Muffatwerk
Adresse: Zellstraße 4, 81667 München
Telefon: 089 5446118
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: Deutschlandspiele bei gutem Wetter im Biergarten auf mehreren Großbild-Fernsehern (bei schlechtem Wetter in der Halle), Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung im gesamten Muffatwerk, ausgewählte Partien im Biergarten.
Bier: Hofbräu und Lammsbräu
Ned Kelly's Australian Bar
Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München
Telefon: 089 24219899
Übertragung: zahlreiche WM-Spiele, bei hoher Nachfrage zusätzlich auch im Kilians nebenan. Am letzten Tag der Gruppenphase an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, werden alle Spiele, die gleichzeitig laufen, gezeigt.
Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV
Bier: u. a. Augustiner
Park Cafe
Adresse: Sophienstraße 7, 80333 München
Telefon: 089 51617980
Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien realistischen Anstoßzeiten
Zu sehen auf: mehrere Leinwände im Innenbereich und im Garten
Bier: Hofbräu
Paulaner am Nockherberg
Adresse: Hochstraße 77, 81541 München
Telefon: 089 4599130
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei LED-Leinwänden im Freien
Bier: Paulaner
Restaurant Harem
Adresse: Allacher Straße 177 - 80997 München
Telefon: 089 1401533
Übertragung: Ausgewählte WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit
Zu sehen auf: verschiedenen Bildschirmen im Restaurant, im Biergarten und im Wintergarten.
Bier: Andechser, Löwenbräu und Franziskaner
Seehaus im Englischen Garten
Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München
Telefon: 089 3816130
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr.
Zu sehen auf: großer Leinwand (3x5 Meter) im Biergarten (sofern das Wetter mitspielt, es gibt keine Schlechtwetter-Alternative)
Bier: Paulaner
Stadion an der Schleißheimer Straße
Adresse: Schleißheimer Straße 82, 80797 München
Telefon: 089 529736
Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und zahlreiche weitere ausgewählte Spiele. Reservierung empfohlen
Zu sehen auf: zwei Leinwände und vier Flatscreens
Bier: Spaten, Franziskaner, Löwenbräu, Schlossberg Dachau, Becks, Rothaus Tannenzäpfle
The Keg Bar
Adresse: Trautenwolfstraße 1, 80802 München
Telefon: 089 38999950
Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle Partien die bis 23 Uhr (unter der Woche) und bis 1 Uhr (Freitag und Samstag) angepfiffen werden.
Zu sehen auf: zwei Leinwände und sechs Flatscreens
Bier: u.a. Tegernseer und Giesinger
Waldheim
Adresse: Waldheim 1, 81337 München
Telefon: 089 716065
Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien
Zu sehen auf: große Leinwand im Biergarten
Bier: Hacker-Pschorr
Wirtshaus am Bavariapark
Adresse: Theresienhöhe 15, 80339 München
Telefon: 089 45211691
Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien
Zu sehen auf: zwei Leinwänden im Bavariasaal
Bier: Augustiner
Wirtshaus Obacht
Adresse: Schwindstraße 20, 80797 München
Telefon: 089 23746328
Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoß spätestens 22 Uhr
Zu sehen auf: Flatscreen im Lokal, bei gutem Wetter auch im Schanigarten (Flatscreen)
Bier: Augustiner
Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?
Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling aus Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am 20. Juni geht es ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf ist am 25. Juni gegen Ecuador, Spielbeginn ist ebenfalls 22 Uhr.
Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, geht es im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten. Wenn es schlecht läuft, könnte das Brasilien, die Niederlande oder Marokko sein. Wird Deutschland Gruppenzweiter, geht es gegen den Zweiten der Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und der Irak spielen. Sollte Deutschland Gruppendritter werden, geht es gegen einen Gruppensieger. Da könnten dann unter anderem England oder Portugal lauern.
Wann sind die K.o.-Spiele, wann das WM-Finale?
Die Sechzehntelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden vom 29. Juni bis 4. Juli ausgetragen.
Die Achtelfinal-Spiele finden vom 4. bis 7. Juli statt, die Viertelfinal-Partien vom 9. bis 12. Juli.
Die beiden Halbfinal-Begegnungen werden am 14. und 15. Juli gespielt.
Das WM-Finale wird am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.
Ihre Location bietet zur WM 2026 auch ein Public Viewing an, ist aber hier noch nicht aufgelistet? Dann melden Sie sich bei uns per Mail unter onlineredaktion@abendzeitung.de
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