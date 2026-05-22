Public Viewing in München: Hier können Sie die Spiele der WM 2026 live anschauen

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko die 23. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Erstmals nehmen 48 Nationen an dem Turnier teil, insgesamt wird es 104 Partien geben. Viele Spiele davon wird man in München auf gemeinsam mit anderen Fans beim Public Viewing ansehen können, aber nicht alle. Die AZ hat eine Liste von Locations zusammengestellt, die Spiele der WM 2026 zeigen.

Vielerorts wird es in München zur WM 2026 wieder Public-Viewing-Events geben.

Am 11. Juni beginnt mit der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko das wohl bedeutendste Sportevent des Jahres 2026. In der bis dato größten WM aller Zeiten kämpfen bis zum 19. Juli insgesamt 48 Länder in 104 Spielen um den Weltmeistertitel.

Jeweils 13 Partien werden in Kanada und Mexiko ausgetragen, die restlichen 76 Spiele finden in den USA statt. Insgesamt 16 verschiedene Spielorte wird es bei der WM 2026 geben.

Auch bei dieser Weltmeisterschaft wird es wieder zahlreichen Public-Viewing-Events geben, viele davon auch in München. Allerdings verhindern die in Deutschland teilweise sehr späten Anstoßzeiten dafür, dass nicht alle WM-Partien im öffentlichen Raum gezeigt werden können. 15 unterschiedliche Anstoßzeiten, Kick-off zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Mehr als die Hälfte der Partien startet nach Mitternacht deutscher Zeit.

Kein offizielles WM-Fanfest im Olympiapark

So finden auch die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft später statt als gewohnt. Während das Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curaçao (14. Juni) mit 19 Uhr noch eine der frühen Anstoßzeiten hat, werden die beiden restlichen Vorrundenpartien gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni) erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Dies ist sicherlich einer der Gründe, weswegen es in München kein offizielles Public-Viewing-Event im Olympiapark geben wird, wie es zum Beispiel bei der Heim-EM 2024 oder dem Sommermärchen 2006 der Fall war. Auch das abnehmende Interesse ist mit dafür verantwortlich, dass es zur WM 2026 kein offizielles Fanfest am Olympiasee geben wird, so ein Sprecher der Olympiapark München GmbH zur dpa.

2016 fand im Münchner Olympiapark das letzte Public Viewing anlässlich eines großen Fußballturniers in einem anderen Land statt.

Zwar werden auch die Biergärten, Kneipen, Lokale und Sportbars in München in diesem Jahr nicht mehr jedes Spiel zeigen können, sondern nur noch ausgewählte Partien, ganz muss aber nicht auf das gemeinsame Mitfiebern verzichtet werden.

Damit ein Public Viewing im Freien auch bei späteren Anstoßzeiten möglich ist, wurden die bundesweit geltenden Lärmschutzvorschriften für einen befristeten Zeitraum gelockert, sodass auch Spiele, die erst um 22 Uhr oder später angepfiffen werden, in Biergärten gezeigt werden dürfen.

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Public-Viewing zur WM 2026 in München in der AZ-Übersicht

Folgende Münchner Locations bieten zur WM 2026 Public-Viewing-Events an (in alphabetischer Reihenfolge):

Anton‘s Adresse: St.-Martin-Str. 7, 81541 München

Telefon: 089 69737245

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Zu sehen auf: Fernseher im Innenbereich. Bei gutem Wetter auf zwei Fernsehern im Biergarten. Reservierung notwendig.

Bier: u. a. Augustiner und Franziskaner

Augustiner Keller Adresse: Arnulfstraße 52, 80335 München

Telefon: 089 594393

Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien mit hoher Nachfrage

Zu sehen auf: zwei große LED-Leinwände und zwei Bildschirmen im Biergarten. Bei schlechtem Wetter werden die Spiele auch im Innenbereich gezeigt.

Bier: Augustiner

Augustiner Schützengarten Adresse: Zielstattstraße 6, 81379 München

Telefon: 089 72468088

Übertragung: alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zahlreiche andere WM-Spiele

Zu sehen auf: Leinwand und mehrere Bildschirme im Biergarten

Bier: Augustiner

Bamberger Haus Adresse: Brunnerstraße 2, 80804 München

Telefon: 089 322128210

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft, zudem zahlreiche andere WM-Spiele

Zu sehen auf: LED-Leinwand im Biergarten, bei den Deutschland-Spielen, Halbfinale und Finale zusätzlich auf vier weiteren großen Fernsehern.

Bier: Augustiner

Bierstube im Olympiazentrum Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie alle Spiele, die nicht in der Nacht stattfinden.

Zu sehen auf: zwei Leinwände in der Bierstube, viele Spiele (bei gutem Wetter) auf Leinwand im Biergarten vor dem Lokal.

Bier: u. a. Weihenstephaner

Brauhaus am Kapuzinerplatz Adresse: Kapuzinerplatz 5, 80337 München

Telefon: 089 5446118

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und zahlreiche weitere WM-Spiele

Zu sehen auf: LED-Leinwand und mehrere Fernseher. Im Biergarten (bei schlechtem Wetter bzw. Anpfiff nach 21 Uhr im Innenbereich)

Bier: Paulaner

Cadu (Cafe an der Uni) Adresse: Ludwigstraße 24, 80539 München

Telefon: 089 28986600

Übertragung: zahlreiche WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit

Zu sehen auf: zwei Leinwänden im Lokal und mehreren Flatscreen-TVs im Wintergarten und auf der Freischankfläche. Reservierung für den Innenbereich wird empfohlen.

Bier: Andechser, Löwenbräu und Noam

Eventfabrik Werksviertel-Mitte Adresse: Fraunhofer Straße 9, 80469 München

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und fast alle anderen Partien

Zu sehen auf: riesiger 45qm-LED-Wand auf dem Knödelplatz

Hofbräukeller am Wiener Platz Adresse: Innere Wiener Straße 19, 81667 München

Telefon: 089 4599250

Übertragung: alle Deutschland-Spiele der Vorrunde im Free-TV, sowie Spiele mit Anpfiff vor 22 Uhr. Spiele der nächsten Runden richten sich nach der Anstoßzeit

Zu sehen auf: im Innenbereich auf zwei Fernsehern, Terrasse auf zwei Fernsehern und in der überdachten Laube des Biergartens auf zwei Fernsehern. Reservierung für den Innenbereich und die Terrasse wird empfohlen.

Bier: Hofbräu

Holzkranich Adresse: Georgenstraße 105, 80798 München

Telefon: 0151 70242399

Übertragung: alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft und mögliche K.o.-Spiele

Zu sehen auf: OLED-TV im Schanigarten, Esszimmer, Wohnzimmer und Kellerbereich

Bier: Ayinger

Kilians Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München

Telefon: 089 24219899

Übertragung: alle WM-Spiele die während der regulären Öffnungszeiten enden (Sonntag bis Donnerstag um 1 Uhr, Freitag und Samstag um 2 Uhr.

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV in der Kneipe (enden die Spiele vor 22 Uhr werden sie auch im Biergarten gezeigt.)

Bier: u. a. Augustiner

Königlicher Hirschgarten Adresse: Hirschgarten 1, 80639 München

Telefon: 089 17999119

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Zu sehen auf: vier LED-Leinwänden

Bier: Augustiner

Maxe Belle Spitz Adresse: Schellingstraße 91, 80799 München

Telefon: 0176 98441816

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft

Zu sehen auf: drei großen Bildschirmen im Indoor-Bereich

Bier: Augustiner

Muffatwerk Adresse: Zellstraße 4, 81667 München

Telefon: 089 5446118

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: Deutschlandspiele bei gutem Wetter im Biergarten auf mehreren Großbild-Fernsehern (bei schlechtem Wetter in der Halle), Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung im gesamten Muffatwerk, ausgewählte Partien im Biergarten.

Bier: Hofbräu und Lammsbräu

Ned Kelly's Australian Bar Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München

Telefon: 089 24219899

Übertragung: zahlreiche WM-Spiele, bei hoher Nachfrage zusätzlich auch im Kilians nebenan. Am letzten Tag der Gruppenphase an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden, werden alle Spiele, die gleichzeitig laufen, gezeigt.

Zu sehen auf: Leinwand und Flatscreen-TV

Bier: u. a. Augustiner

Park Cafe Adresse: Sophienstraße 7, 80333 München

Telefon: 089 51617980

Übertragung: alle WM-Spiele mit deutscher Beteiligung und Partien realistischen Anstoßzeiten

Zu sehen auf: mehrere Leinwände im Innenbereich und im Garten

Bier: Hofbräu

Paulaner am Nockherberg Adresse: Hochstraße 77, 81541 München

Telefon: 089 4599130

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei LED-Leinwänden im Freien

Bier: Paulaner

Restaurant Harem Adresse: Allacher Straße 177 - 80997 München

Telefon: 089 1401533

Übertragung: Ausgewählte WM-Spiele mit entsprechender Anstoßzeit

Zu sehen auf: verschiedenen Bildschirmen im Restaurant, im Biergarten und im Wintergarten.

Bier: Andechser, Löwenbräu und Franziskaner

Seehaus im Englischen Garten Adresse: Kleinhesselohe 3, 80802 München

Telefon: 089 3816130

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoßzeiten bis 22 Uhr.

Zu sehen auf: großer Leinwand (3x5 Meter) im Biergarten (sofern das Wetter mitspielt, es gibt keine Schlechtwetter-Alternative)

Bier: Paulaner

Stadion an der Schleißheimer Straße Adresse: Schleißheimer Straße 82, 80797 München

Telefon: 089 529736

Übertragung: alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und zahlreiche weitere ausgewählte Spiele. Reservierung empfohlen

Zu sehen auf: zwei Leinwände und vier Flatscreens

Bier: Spaten, Franziskaner, Löwenbräu, Schlossberg Dachau, Becks, Rothaus Tannenzäpfle

The Keg Bar Adresse: Trautenwolfstraße 1, 80802 München

Telefon: 089 38999950

Übertragung: alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie alle Partien die bis 23 Uhr (unter der Woche) und bis 1 Uhr (Freitag und Samstag) angepfiffen werden.

Zu sehen auf: zwei Leinwände und sechs Flatscreens

Bier: u.a. Tegernseer und Giesinger

Waldheim Adresse: Waldheim 1, 81337 München

Telefon: 089 716065

Übertragung: Alle WM-Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien

Zu sehen auf: große Leinwand im Biergarten

Bier: Hacker-Pschorr

Wirtshaus am Bavariapark Adresse: Theresienhöhe 15, 80339 München

Telefon: 089 45211691

Übertragung: alle deutschen WM-Spiele und ausgewählte Partien

Zu sehen auf: zwei Leinwänden im Bavariasaal

Bier: Augustiner

Wirtshaus Obacht Adresse: Schwindstraße 20, 80797 München

Telefon: 089 23746328

Übertragung: Alle Spiele der deutschen Mannschaft und weitere ausgewählte Partien im Free-TV mit Anstoß spätestens 22 Uhr

Zu sehen auf: Flatscreen im Lokal, bei gutem Wetter auch im Schanigarten (Flatscreen)

Bier: Augustiner

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Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen den WM-Neuling aus Curaçao. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am 20. Juni geht es ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf ist am 25. Juni gegen Ecuador, Spielbeginn ist ebenfalls 22 Uhr.

Sollte Deutschland die Gruppe E gewinnen, geht es im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten. Wenn es schlecht läuft, könnte das Brasilien, die Niederlande oder Marokko sein. Wird Deutschland Gruppenzweiter, geht es gegen den Zweiten der Gruppe I, in der Frankreich, Senegal, Norwegen und der Irak spielen. Sollte Deutschland Gruppendritter werden, geht es gegen einen Gruppensieger. Da könnten dann unter anderem England oder Portugal lauern.

Wann sind die K.o.-Spiele, wann das WM-Finale?

Die Sechzehntelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden vom 29. Juni bis 4. Juli ausgetragen.

Die Achtelfinal-Spiele finden vom 4. bis 7. Juli statt, die Viertelfinal-Partien vom 9. bis 12. Juli.

Die beiden Halbfinal-Begegnungen werden am 14. und 15. Juli gespielt.

Das WM-Finale wird am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Ihre Location bietet zur WM 2026 auch ein Public Viewing an, ist aber hier noch nicht aufgelistet? Dann melden Sie sich bei uns per Mail unter onlineredaktion@abendzeitung.de