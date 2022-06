Weltkriegslieder, Hitlergruß und Hooligans: Englische Fußballfans in München

Im Vorfeld des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und England am Dienstagabend in der Allianz Arena fallen englische Fans immer wieder negativ auf.

München - Bevor am Dienstagabend die beiden Nationalmannschaften auf dem Rasen der Allianz Arena sportlich auf sich aufmerksam machen, sind es immer wieder englische Fans und Hooligans, die im Vorfeld in der Stadt auffallen.

England-Fans: Hitlergruß und Flaschenwurf

, traf sich eine Gruppe Fans am Montag vor der Bar "Ned Kelly's" am Frauenplatz. Dort fiel sie negativ auf, weil sie Lieder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs skandierten ("No Surrender" oder "10 German Bombers"). Gegen Mitternacht hat dann die Polizei den Platz geräumt, nachdem zwei England-Fans den Hitlergruß zeigten. Ein weiterer Fan wurde verhaftet, weil er eine Flasche nach den Polizeibeamten warf. Laut "Times" wurden in einer anderen Bar die Toiletten zerstört und englische Fans sangen martialische Lieder über die IRA.

Altstadt: Englische Hooligans unterwegs

In der Stadt wurden auch schon Hooligans der Gruppierung "Millwall Berserkers" gesichtet, die als neonazistisch und antisemitisch gilt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ticketsperre einfach zu umgehen

Wie die "Times" außerdem in einem selbst durchgeführten Test herausfand, gibt es eine einfache Methode, um das Ticket-Kontingent für auswärtige Fans zu umgehen – das ist für das Spiel am Dienstagabend begrenzt auf 3.466 Plätze. Die "Times" – und vermutlich auch einige englische Fußballfans – konnten sich problemlos als deutsche Fans ausgeben und auf dem Portal Tickets kaufen, in dem sie die Adresse ihres Hotels angaben. Noch ist das Spiel nicht ausverkauft, weshalb damit gerechnet wird, dass mehr England-Fans anreisen als Ticket-Kontingente vorgesehen waren.