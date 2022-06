Freimann: England-Fan zündet Bengalo in seinem Hotelzimmer

Ein Fan der englischen Nationalmannschaft hat in der Nacht auf Dienstag eine Pyro-Fackel in seinem Hotelzimmer gezündet. Die Feuerwehr musste anrücken, jetzt ermittelt die Polizei.

Freimann - Die England-Fans sind in der Stadt – und sorgen vor dem Nations-League-Spiel ihrer "Three Lions" gegen die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend teilweise für Chaos.

So hat ein Anhänger des englischen Teams in der vergangenen Nacht Pyrotechnik in seinem Hotelzimmer in Freimann gezündet. Die Folge: Ein Feuerwehreinsatz in de Ingolstädter Straße.

Pyro-Fackel sorgt für Rauch im Hotel

Gegen 3.30 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage aus, woraufhin sich ein Löschzug der Münchner Feuerwehr auf den Weg zum Hotel machte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der erste Stock schon stark verraucht. Nachdem sie mehrere Zimmer geöffnet hatten, stellte sich heraus, dass der England-Fan eine bengalische Fackel aus dem Fenster seines Zimmers gezündet hatte. Der Rauch zog daraufhin durch das Doppelzimmer und verbreitete sich anschließend im restlichen Hotel.

Die Pyro-Fackel wurde auf dem Vordach des Hotels entsorgt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude entraucht hatte, war der Einsatz für sie beendet. Verletzt wurde niemand. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.