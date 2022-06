Auffahrunfall beim Einsatz: Münchner Polizei kassiert Häme im Netz

Zwei Einsatzwagen der Polizei kollidieren bei einem Einsatz am Oberanger. Ein Video vom Vorfall macht die Runde, die Schadenfreude ist groß.

München - Es war natürlich zu erwarten, dass einer der Feiernden genau dann sein Handy parat hat, wenn die Polizei mit Blaulicht angerauscht kommt und es dann zu diesem kleinen Unfall kommt.

Ort des Geschehens ist der Club Unter Deck am Oberanger, schräg gegenüber vom St. Jakobs-Platz. Dort wurde in der Nacht auf Sonntag so etwas wie eine inoffizielle Afterparty der Krachparade gefeiert. Bei der Parade und der stationären Demo auf der Theresienwiese demonstrierten (absolut friedlich) mehrere Tausend Münchnerinnen und Münchner für mehr Freiraum für junge Menschen und die Rave-Szene.

Polizei-Einsatz wegen Graffiti

Dass die Polizei aber in der darauf folgenden Nacht mit mehreren Einsatzwagen und mit Blaulicht herbeieilte, hatte nicht direkt mit dieser Party (organisiert vom "Kommando Hörsturz") im Unter Deck und allfälligen Lärmklagen zu tun: Die Polizei wurde auf den Plan gerufen wegen Graffiti-Schmierereien, die dort im Umfeld wohl gesichtet wurden.

Im Zuge dieses Einsatzes kam es nun zu dem Auffahrunfall zwischen zwei VW-Bussen der Polizei, wie man auf dem Video sieht, das inzwischen knapp 10.000 Likes auf Instagram gesammelt hat:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Entsprechend hämisch sind dann auch die Kommentare einiger Nutzer, die als Unfallursache zum Beispiel ein "Tinder Match" beim Fahrer des hinteren Fahrzeugs vermuten oder dass das wohl "kein halber Tacho" Abstand war, wie er vorgeschrieben wäre.

Auffahrunfall: zwei Polizisten leicht verletzt

So lustig war es für die Beteiligten aber nicht: Wie die Polizei auf AZ-Anfrage mitteilt, wurden bei dem Auffahrunfall zwei von drei Beamte des Unterstützungskommandos (USK) leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich etwa auf 10.000 Euro.

Für die Feiernden im Unter Deck bedeutete der Einsatz wegen der Graffiti draußen dann auch Feierabend: Die Polizei hat die Veranstaltung kurzerhand beendet.