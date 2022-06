Wegen Länderspiel in der Arena: Glasflaschenverbot in der Münchner Innenstadt

Am Dienstag kommt es in der Allianz Arena zum Länderspiel zwischen Deutschland und England. Zur Nations-League-Partie hat die Stadt München nun ein Glasflaschenverbot in der Innenstadt erlassen.

03. Juni 2022 - 15:03 Uhr | AZ

Auf dem Marienplatz und weiteren Teilen der Münchner Innenstadt herrscht am Montag und Dienstag ein Glasflaschenverbot. (Archivbild) © Felix Hörhager (dpa)