Weil die Stadt so teuer ist: OB Dieter Reiter will eigenen München-Mindestlohn

Münchens Oberbürgermeister setzt sich dafür ein, dass in der Stadt künftig mindestens 16 Euro brutto gezahlt werden.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) möchte einen höheren Mindestlohn in der Stadt.

München - Für Münchens teure Mieten und Lebenshaltungskosten reichen die gesetzlichen zwölf Euro Mindestlohn einfach nicht, findet Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Und zielt jetzt auf einen kommunalen "München-Mindestlohn" von brutto 16 Euro – also mehr als die 14 Euro, die Lars Klingbeil zuletzt gefordert hat.

Die Unternehmer in München kann der OB freilich nicht zu einem solchen Lohn verpflichten – aber die Stadt als Arbeitgeber schon, und die soll nun als gutes Beispiel damit vorangehen. Kommenden Mittwoch lässt der OB deshalb die grün-rote Rathauskoalition diesen 16-Euro-München-Mindestlohn für die rund 28.000 städtischen Beschäftigten beschließen. Wobei jetzt schon nahezu alle Mitarbeiter deutlich mehr verdienen als 16 Euro, heißt es aus der SPD-Fraktion.

Mindestlohn soll künftig auch auf Security- und Reinigungsfirmen ausgeweitet werden

Die SPD/Volt-Fraktion will den Mindestlohn auch auf städtische Unternehmen ausweiten. "Wir wollen damit deutlich machen, wo in München die Löhne mindestens liegen müssen", erklärt SPD-Stadträtin und Münchner DGB-Chefin Simone Burger. Aber nicht nur das steht im Konzept. Auch bei künftigen Ausschreibungen für Unternehmen, die für die Stadt arbeiten wollen (wie Security- oder Reinigungsfirmen) sollen die 16 Euro zum Zuschlagkriterium werden. Das soll zunächst in Pilotprojekten getestet werden.

Aktuell hat die Stadt laut SPD-Fraktion 153 Bewachungsverträge mit externen Sicherheitsfirmen (Laufzeit fünf Jahre). Die bewachen besonders schutzwürdige städtische Gebäude wie Sozialbürgerhäuser, Flüchtlingsheime oder Museen, außerdem Veranstaltungen wie die Wiesn sowie Parks wie den Riemer Park. Der Tariflohn liegt hier aktuell bei 13,97 Euro bis 14,49 Euro pro Stunde, je nach Qualifikation.

Deutlich mehr Verträge, nämlich 459, hat die Stadt mit externen Reinigungsdienstleistern (ebenfalls fünf Jahre Laufzeit). Die halten 1.214 städtische oder städtisch genutzte Gebäude sauber und kümmern sich auch um öffentliche Toiletten wie auf der Wiesn. Hier liegt der Tarif-Stundenlohn bei 13 Euro und wird ab kommendem Januar auf 13,50 Euro steigen.

Münchner Mindestlohn: Wird London zum Vorbild?

Dieter Reiter will aber auch private Unternehmen in die Pflicht nehmen. Seine SPD-Fraktion setzt dabei auf ein System, das ähnlich dem Londoner "Living Wage" funktionieren könnte. In der britischen Hauptstadt gibt es einen freiwilligen Mindestlohn, der den tatsächlichen Lebenshaltungskosten entspricht. Unternehmen verpflichten sich, ihren Mitarbeitern mindestens diesen Lohn zu zahlen und werden dafür zertifiziert. Rund 3.400 Firmen haben sich bereits angeschlossen, heißt es.