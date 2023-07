Exklusiv Nicht nur Sport: Große Pläne für den neuen BMW Park in München

In der einstigen Rudi-Sedlmayer-Halle soll es künftig nicht nur Sport geben: Auch Konzertveranstaltungen können sich die Betreiber – BMW und FC Bayern Basketball – in der Halle, die gerade von Audi Dome in BMW Park umbenannt wurde, vorstellen.

13. Juli 2023 - 09:06 Uhr | Ruben Stark