Wegen Gasteig-Baustelle: Muss die "Kindervilla" schließen?

Die "Kindervilla" müsste Ende Juni einem Baubüro weichen. Doch OB und OB-Kandidaten und deren Parteien fordern eine andere Lösung. 
Jan Krattiger
Der Gasteig: Kulturkoloss in Haidhausen. Bald soll die Sanierung starten.
Der Gasteig: Kulturkoloss in Haidhausen. Bald soll die Sanierung starten. © dpa/Peter Kneffel

Ende des Jahres soll die Generalsanierung im Gasteig starten, bis Ende Juni müssen schon alle Zwischennutzungen aus dem Kulturkoloss in Haidhausen ausziehen.

Wegen Gasteig-Umbau: Kindervilla in Gefahr

Die Arbeiten haben aber auch Auswirkungen im direkten Umfeld des Gebäudes: In das benachbarte Gebäude an der Kellerstraße 8 sollte nach Plänen der Gasteig GmbH im Sommer das Baubüro einziehen. Dort ist in einer alten Villa allerdings ein Kindergarten mit 70 Kindern untergebracht. Früher eine eigenständige städtische Kita dient die sogenannte Kindervilla seit 2021 als Ausweichquartier für das Kindertageszentrum (KiTZ) an der Herrnstraße in der Altstadt. Für dieses wird derzeit ein Neubau in der Altstadt geplant, der 2029 fertig sein soll. Dass der Interims-Standort des Kindergartens nun auch Ende Juni schließen müsse, ist den Eltern offenbar auf einem Informationsabend erklärt worden.

Dagegen regt sich nun politischer Widerstand: Der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagt, er habe die zuständigen Stellen angewiesen, die Kündigung zurückzunehmen. "Eine Kündigung der Räumlichkeiten mitten im Kindergartenjahr ist nicht akzeptabel. Deshalb habe ich die Verwaltung beauftragt, eine für alle einvernehmliche Lösung zu finden".

"Unverständlich": SPD und CSU wollen "Kindervilla" retten

Gleiches fordert auch die SPD-Fraktion im Stadtrat mit einem Antrag, den sie am Freitag (23.1.) eingereicht hat. "Das Vorgehen der Gasteig GmbH ist für mich unverständlich", sagt die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Kathrin Abele dazu. "Es gibt wirklich viele Räume auf dem Areal, da sollte man die Kita definitiv nicht als erste kündigen."

Und auch die Stadtratsfraktion von CSU/Freien Wählern fordert – sogar mit einem Dringlichkeitsantrag für den Wirtschaftsausschuss vom 27. Januar –, dass die Kindervilla gerettet werden soll. Ein benötigtes Baubüro könne vermutlich auch im großen Gasteig-Gebäude untergebracht werden, so die CSU. Sie fordert, dass die "Kindervilla" bis zur Fertigstellung ihres Neubaus in der Herrnstraße am alten Standort bleiben kann.

Schließlich findet auch der CSU-OB-Kandidat, dass die "Kindervilla" unbedingt bleiben muss: "Ich will, dass Kinder und Eltern im gewohnten Umfeld bleiben können", sagt Baumgärtner. Für ihn wäre es auch möglich, dass das Baubüro zur Not in Baucontainer untergebracht wird.

  • MüKi vor 22 Stunden / Bewertung:

    Ganz ehrlich? Es ist schon lange bekannt, daß dieses Kinderhaus weichen soll, warum schaltet sich die Politik erst jetzt ein? Anstehender Wahlkampf? Ein Schelm wer Böses dabei denkt. Aber auch: So ein Kinderhaus einzurichten und aufzubauen ist nicht nur wahnsinnig viel Aufwand, da steckt sehr viel Man/Womanpower drin. Das hat richtig viel Geld gekostet an Verwaltungsaufwand, an Beschaffungsarbeit, an Organisation, an Bautätigkeit usw. Jedes Steinchen (symbolisch gesagt) in so einem Haus wird umgedreht und untersucht ob alles kindgerecht ist vom gesundheitlichen Aspekt bis zur Sicherheit usw. So etwas aufzulösen und umzuziehen ist - zusätzlich zum massiven Nachteil für die Familien - echte Wertvernichtung. Zahlt alles der Steuerzahler. Für ein vorübergehend bestehendes - okay es sind paar Jahre, trotzdem - Baubüro....

  • Mobilist vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MüKi

    Neugeborene Münchner 2021: 18.330, Neugeborene Münchner 2025: 15.399 - vermutlich haben wir bald leer stehende Kidertageseinrichtungen. Da macht es schon Sinn Kinder nicht ohne Not Baulärm auszusetzen.

