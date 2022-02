Wechsel in der Sendlinger Straße: Søstrene Grene und Kare eröffnen neue Läden

In der Sendlinger Straße tut sich was: Die dänische Kette Søstrene Grene eröffnet in den ehemaligen Räumen von Kare ihren vierten Laden in München. Und auch der Einrichtungsladen soll bald zurückkehren.

München - Lange war Baustelle in der Sendlinger Straße - jetzt steht fest, wer in die Räume des Ladens in der Nummer 37 zieht: Die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene eröffnet dort ihren vierten Laden in München. Wann genau die Filiale in der Innenstadt ihre Türen öffnen soll, steht laut dem Unternehmen bislang noch nicht fest. Søstrene Grene betreibt bereits Läden in den Riem Arcaden, den Stachus Passagen und seit Ende 2021 in den Pasing Arcaden.

Baustelle in der Sendlinger Straße: Zwei Eröffnungen geplant

Der Zuwachs in der Sendlinger Straße bedeutet jedoch keineswegs das Aus für den Einrichtungsladen Kare, der bis vor rund einem Jahr dort seine Innenstadtfiliale betrieb. Das Münchner Unternehmen wird ebenfalls wieder an der altbekannten Adresse eröffnen - ein Ladenlokal weiter, im ehemaligen Kleidungsgeschäft Stierblut.

Auf 500 Quadratmetern soll dann ein neuer Konzeptstore entstehen, der laut dem Unternehmen eine "Versuchsküche für innovative Einzelhandelskonzepte" werden soll. Auch wer seine Möbel online oder im Flagship Store in Obersendling an der Drygalski-Allee kaufe, solle die Marke in der Münchner Innenstadt erleben können. Dazu soll es "Wohnaccessoires und Mitnahmeartikel" geben. Die Eröffnung ist für den Frühsommer geplant.

Sendlinger Straße: Stierblut geht, Kare kommt zurück

Das mit Kare verbandelte Modegeschäft Stierblut, für das nach der Renovierung des Hauses zunächst ein neuer Laden in der Innenstadt gefunden werden sollte, wird es nun nicht mehr geben, teilt Kare weiter mit.

Bis vor gut einem Jahr hatten das Einrichtungshaus und der Modestore die Ladenlokale nebeneinander betrieben. Im Frühjahr 2021 startete die noch immer andauernde Grundsanierung des Gebäudes, Kare schloss die Türen, Stierblut startete einen großen Räumungsverkauf.

2022 wird es an dem Standort nun gleich zwei Eröffnungen geben.