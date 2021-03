Kare und Stierblut: Ladensterben in der Sendlinger Straße?

Bauarbeiten und Räumungsverkauf bei Kare und Stierblut: Bringt die Pandemie das Aus für zwei beliebte Geschäfte in der Sendlinger Straße? Die AZ hat nachgefragt.

München - In der Sendlinger Straße tut sich was. Eine Baustelle und ein Räumungsverkauf sorgen bei umliegenden Ladenbesitzern sowie Passanten für Gesprächsstoff und Sorgen: Verliert die Flaniermeile, die nach wie vor einen bunten, individuellen Angebotsmix bietet, zwei große beliebte Geschäfte und gefragte Marken?

Räumungsverkauf bei Stierblut

Es geht um das mehrstöckige stylische Möbel- und Dekohaus Kare und den daneben liegenden Laden Stierblut, der seit 20 Jahren ein modischer (Herren-)Hotspot ist – und war? Fakt ist: Stierblut macht derzeit einen Räumungsverkauf. Groß ist plakatiert, dass es alles "wegen Geschäftsaufgabe bis 31.3." zu Schnäppchenpreisen gibt. Bei Kare fehlen solche Plakate, doch kann man hier nicht mal mehr mit corona-bedingtem Termin einkaufen.

Kare wird bleiben

Kare ist quasi verschwunden. Vor dem Gebäude sind Bauzäune, drinnen wird gearbeitet. Der Baulärm ist hörbar. In der Straße kursieren sogar Gerüchte, dass nun ein Fastfood-Riese einziehen könnte (wie mit Five Guys in der Kaufingerstraße bereits geschehen). Die AZ hat nachgefragt und kann Entwarnung geben. Die Häuser werden zwar komplett umgebaut, doch zumindest Kare wird seiner angestammten Lage erhalten bleiben.

Stierblut sucht einen neuen Standort

"Wir werden mit einem völlig neuen Konzept zum Thema Wohnen in der Sendlinger Straße bleiben", erklärt Kare-Inhaber Peter Schönhofen. "Derzeit sind wir in der Schöpfungsphase. Der neue Kare-Concept-Shop öffnet voraussichtlich im Herbst."

Was Stierblut betrifft, das mit Kare verbandelt ist, sieht es anders aus. Der Laden wird den Standort in der Sendlinger Straße verlassen (müssen), aber Schönhofen sagt der AZ: "Es ist geplant, dass wir für Stierblut in der City einen neuen Standort suchen." Fashion-Fans dürfen also aufatmen.